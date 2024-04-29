Доба на Харківщині: окупанти завдали ударів по 15 населених пунктах, є поранені

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Велика Писарівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 2 години ночі 29 квітня росіяни обстріляли КАБами с.Загризове Ізюмського району, пошкоджено приватний будинок.

Протягом 28 квітня під ворожим вогнем опинилися с. Стрілеча, Куп'янськ та Вовчанськ.

У с. Стрілеча внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 59-річний цивільний чоловік. У Куп’янську під час обстрілу з РСЗВ зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік. У Вовчанську під час артобстрілу пошкоджені 2 приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ - приватне підприємство.

28 квітня о 20:30 на подвір’ї у селі Байрак Балаклійської громади 48-річний чоловік підірвався на міні, попередньо ПФМ-1 "Пелюстка". Внаслідок вибуху чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням правого ока. Постраждалого направили до місцевої лікарні.

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