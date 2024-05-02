Наслідки обстрілів Харківщини військами РФ: Постраждали 2 особи. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Харківщини у першій половині дня дістали травми та поранення дві особи.

Про це повідомили у прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці 2 травня окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Отримала поранення 63-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння. Близько 10:00 у с. Кучерівка був ворожий обстріл з FPV-дрону. Пошкоджено вантажівку.

Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також об 11:30 рашисти вдарили по Куп'янську, внаслідок чого було травмовано 66-річного чоловіка, а також пошкоджено будинки. Попередньо, ворог обстріляв місто з РСЗВ.

"Об 11:40 збройні сили рф завдали ракетні удари по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджено господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало. За попередніми даними, російська армія вдарили трьома ракетами типу "Гром Е-1", - додали у прокуратурі.

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