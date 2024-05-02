Последствия обстрелов Харьковщины войсками РФ: пострадали 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие российских обстрелов Харьковщины в первой половине дня получили травмы и ранения два человека.
Об этом сообщили в прокуратуре области, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром 2 мая оккупанты из артиллерии обстреляли с. Петропавловка. Получила ранения 63-летняя женщина. Получили повреждения частные домовладения. Около 10:00 в с. Кучеровка был вражеский обстрел из FPV-дрона. Поврежден грузовик.
Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Также в 11:30 рашисты ударили по Купянску, в результате чего был травмирован 66-летний мужчина, а также повреждены дома. Предварительно, враг обстрелял город из РСЗО.
"В 11:40 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по с. Островерховка Чугуевского района. Повреждены хозяйственные помещения гражданского предприятия, которое не функционировало. По предварительным данным, российская армия ударили тремя ракетами типа "Гром Е-1", - добавили в прокуратуре.
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Источник: российское издание "https://www.kommersant.ru/doc/6680499 Коммерсант " со ссылкой на материалы следствия