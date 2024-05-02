7 человек, в том числе - 6 детей, пострадали в результате удара РФ по Дергачам на Харьковщине (обновлено)
Российские войска обстреляли Дергачи в Харьковской области, пострадали 7 человек, в том числе - 6 детей.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Предварительно, четверо пострадавших детей", - говорится в сообщении.
Проверка профильными службами и ликвидация последствий продолжается.
Синегубов призвал граждан до отбоя тревоги не покидать укрытий, возможны повторные удары КАБами.
Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шестеро из них - дети.
Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо – средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.
75-летнему мужчине оказали помощь на месте.
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