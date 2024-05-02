7 человек, в том числе - 6 детей, пострадали в результате удара РФ по Дергачам на Харьковщине (обновлено)

Российские войска обстреляли Дергачи в Харьковской области, пострадали 7 человек, в том числе - 6 детей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Предварительно, четверо пострадавших детей", - говорится в сообщении.

Проверка профильными службами и ликвидация последствий продолжается.

Синегубов призвал граждан до отбоя тревоги не покидать укрытий, возможны повторные удары КАБами.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шестеро из них - дети.

Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо – средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

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