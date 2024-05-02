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7 осіб, зокрема 6 дітей, постраждали внаслідок удару РФ по Дергачах на Харківщині (оновлено)

Росіяни обстріляли Дергачі

Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, внаслідок чого постраждали 7 осіб, зокрема, 6 дітей.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо, четверо постраждалих дітей" - йдеться в повідомленні.

Перевірка профільними службами та ліквідація наслідків триває.

Синєгубов закликав громадян до відбою тривоги не покидати укриттів, можливі повторні удари КАБами.

Згодом глава ОВА уточнив, що внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей дістали поранення, шість із них - діти.

Двоє з дітей дістали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані.

75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Також читайте: Зранку окупанти обстріляли населені пункти Куп’янщини, дві особи дістали поранення

Автор: 

обстріл (28250) Харківщина (6054) КАБ (348)


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