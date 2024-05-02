Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Куп’янського району, - ОВА

Війська РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району, що на Харківщині, внаслідок цього загинула одна людина.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік", - розповів він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 2 травня російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, внаслідок чого постраждали 7 осіб, зокрема, 6 дітей.