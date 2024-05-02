Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Куп’янського району, - ОВА
Війська РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району, що на Харківщині, внаслідок цього загинула одна людина.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік", - розповів він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 2 травня російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, внаслідок чого постраждали 7 осіб, зокрема, 6 дітей.
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Погрібний Олександр
показати весь коментар02.05.2024 21:23 Відповісти Мені подобається 0
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