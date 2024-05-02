Росіяни обстріляли село Мемрик на Донеччині, загинули 2 людей, серед них дитина, - ОВА

Російські військові обстріляли село Мемрик Новогродівської громади Донеччини з "Градів", внаслідок цього 2 людей загинуло та ще 2 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на фейсбук голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Мемрика Новогродівської громади. Серед загиблих - 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні", - написав він.

Філашкін розповів, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів". За попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що війська РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району, що на Харківщині, внаслідок цього загинула одна людина.