Росіяни обстріляли село Мемрик на Донеччині, загинули 2 людей, серед них дитина, - ОВА
Російські військові обстріляли село Мемрик Новогродівської громади Донеччини з "Градів", внаслідок цього 2 людей загинуло та ще 2 зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на фейсбук голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Мемрика Новогродівської громади. Серед загиблих - 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні", - написав він.
Філашкін розповів, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів". За попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що війська РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району, що на Харківщині, внаслідок цього загинула одна людина.
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показати весь коментар02.05.2024 23:12 Відповісти Мені подобається 1
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