Войска РФ совершили комбинированную ракетную атаку на Чугуев: три человека ранены, поврежден железнодорожный вокзал и многоквартирный дом. ФОТОрепортаж
Сегодня, 3 мая, оккупанты применили во время атаки на Чугуев на Харьковщине четыре ракеты - С-300 и "Торнадо-С", травмированы трое мирных жителей.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"3 мая около 11:30 ВС РФ обстреляли г. Чугуев. Повреждено здание железнодорожного вокзала, многоквартирный дом и автомобили.
Получили ранения трое мирных жителей: двое мужчин в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По предварительным данным облпрокуратуры, враг совершил комбинированную атаку по городу: двумя ракетами типа С-300 и двумя ракетами системы "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами.
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