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Войска РФ совершили комбинированную ракетную атаку на Чугуев: три человека ранены, поврежден железнодорожный вокзал и многоквартирный дом. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 мая, оккупанты применили во время атаки на Чугуев на Харьковщине четыре ракеты - С-300 и "Торнадо-С", травмированы трое мирных жителей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"3 мая около 11:30 ВС РФ обстреляли г. Чугуев. Повреждено здание железнодорожного вокзала, многоквартирный дом и автомобили.

Получили ранения трое мирных жителей: двое мужчин в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині

По предварительным данным облпрокуратуры, враг совершил комбинированную атаку по городу: двумя ракетами типа С-300 и двумя ракетами системы "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами.

Читайте: Оккупанты нанесли удар по Чугуеву, повреждена гражданская инфраструктура

Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині
Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині
Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині
Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577)


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Таку машину пошкодили!!! Не навижу!
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03.05.2024 19:53 Ответить
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03.05.2024 20:50 Ответить
Пукин віддав наказ наступати (50 000 нових кацапів на кордоні) у напрямку Сум та Харківа.
Мета- захоплення ціх міст.

По оцінки Світану, сил у кацапів замало, але наступ буде…
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03.05.2024 22:33 Ответить
 
 