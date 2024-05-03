Войска РФ совершили комбинированную ракетную атаку на Чугуев: три человека ранены, поврежден железнодорожный вокзал и многоквартирный дом. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 мая, оккупанты применили во время атаки на Чугуев на Харьковщине четыре ракеты - С-300 и "Торнадо-С", травмированы трое мирных жителей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"3 мая около 11:30 ВС РФ обстреляли г. Чугуев. Повреждено здание железнодорожного вокзала, многоквартирный дом и автомобили.



Получили ранения трое мирных жителей: двое мужчин в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным облпрокуратуры, враг совершил комбинированную атаку по городу: двумя ракетами типа С-300 и двумя ракетами системы "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами.

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