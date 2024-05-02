Цього тижня спостерігаються спроби проникнення російських ДРГ на Харківщині, - речник НГУ Музичук

Найбільша кількість ворожих ДРГ зафіксована в Сумській області, але також були спроби прориву в Харківську область.

Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня ми найбільшу кількість ДРГ спостерігали на Сумському напрямку. Тобто ворог намагається "прощупати" певні слабкі місця. Водночас деякі випадки мали місце з проникнення ДРГ і на Харківщині", - зазначив він.

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Відповідаючи на запитання, чи він вбачає якісь загрози для Харкова, речник Нацгвардії зауважив, що треба розуміти, що ситуація по лінії фронту динамічна.

"Іноді ворог може здійснювати дії, щоб відвернути увагу". Проте та інформація, яка відома нашій розвідці, дає змогу реагувати вчасно на загрози, зокрема і по Харківщині", - додав Музичук.

Нагадаємо, минулого тижня на Сумщині прикордонники дали бій російській диверсійно-розвідувальній групі. Цього разу окупанти підготувалися та влаштували засідку. У результаті зіткнення ворог відійшов.

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