Найбільша активність російських ДРГ на Сумщині, - ДПСУ
Наразі найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп спостерігається на Сумщині.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У прикордонні області постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність на Сумщині", - сказав він.
Речник повідомив, що кілька днів тому прикордонники зафіксували спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Вони намагались замінувати прикордонні шляхи. Групу викрили, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. З української сторони у цьому бою ніхто не загинув.
Щодо можливого наступу ворога Демченко зауважив, що на даний момент у російських військ недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало змогу досягнути якоїсь стратегічної цілі. "Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномаштабні бойові дії", - зауважив він.
Демченко додав, що не кожного дня фіксуються спроби заходу ворожих ДРГ.
"Вони не ходять за графіком. Але певна періодичність фіксується. Це може бути один-два рази на тиждень", - сказав він.
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тільки ж недавно вихвалялися, якоюсь страшною реактивною системою. та й, трофейних же, дофігіща.
неможна, там, випалити все к хєрам?