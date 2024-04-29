Найбільша активність російських ДРГ на Сумщині, - ДПСУ

Наразі найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп спостерігається на Сумщині.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У прикордонні області постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність на Сумщині", - сказав він.

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Речник повідомив, що кілька днів тому прикордонники зафіксували спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Вони намагались замінувати прикордонні шляхи. Групу викрили, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. З української сторони у цьому бою ніхто не загинув.

Щодо можливого наступу ворога Демченко зауважив, що на даний момент у російських військ недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало змогу досягнути якоїсь стратегічної цілі. "Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномаштабні бойові дії", - зауважив він.

Демченко додав, що не кожного дня фіксуються спроби заходу ворожих ДРГ.

"Вони не ходять за графіком. Але певна періодичність фіксується. Це може бути один-два рази на тиждень", - сказав він.

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