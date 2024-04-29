УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8763 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 295 3

Найбільша активність російських ДРГ на Сумщині, - ДПСУ

окупанти

Наразі найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп спостерігається на Сумщині.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У прикордонні області постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність на Сумщині", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко

Речник повідомив, що кілька днів тому прикордонники зафіксували спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Вони намагались замінувати прикордонні шляхи. Групу викрили, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. З української сторони у цьому бою ніхто не загинув.

Щодо можливого наступу ворога Демченко зауважив, що на даний момент у російських військ недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало змогу досягнути якоїсь стратегічної цілі. "Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномаштабні бойові дії", - зауважив він.

Демченко додав, що не кожного дня фіксуються спроби заходу ворожих ДРГ.

"Вони не ходять за графіком. Але певна періодичність фіксується. Це може бути один-два рази на тиждень", - сказав він.

Читайте: Затримано подружжя агентів РФ, які наводили "Гради" на прикордоння Сумщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумська область (3547) Демченко Андрій (342) ДРГ (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а нам же заборонили атакувати кацапську територію, чи нє?
тільки ж недавно вихвалялися, якоюсь страшною реактивною системою. та й, трофейних же, дофігіща.
неможна, там, випалити все к хєрам?
показати весь коментар
29.04.2024 11:53 Відповісти
Відволікають увагу від напрямків основних ударів.
показати весь коментар
29.04.2024 11:54 Відповісти
На границе с московией должно уничтожаться любое человекообразное, которое можно разглядеть в прицел. Без исключений.
показати весь коментар
29.04.2024 11:56 Відповісти
 
 