Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине, - ГПСУ
Сейчас наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп наблюдается на Сумщине.
Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В приграничные области постоянно заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы. Так, с начала 2023 года начали заходить вражеские ДРГ на Черниговщину, затем их количество увеличилось по Сумской области. На конец прошлого года значительная активность наблюдалась и на Харьковщине. На данный момент наибольшая активность на Сумщине", - сказал он.
Спикер сообщил, что несколько дней назад пограничники зафиксировали попытку захода вражеской ДРГ в количестве более 10 человек. Они пытались заминировать пограничные пути. Группу разоблачили, завязался стрелковый бой. Под давлением враг отошел за линию границы. С украинской стороны в этом бою никто не погиб.
Относительно возможного наступления врага Демченко отметил, что на данный момент у российских войск недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение, которое бы позволило достичь какой-то стратегической цели. "Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", - отметил он.
Демченко добавил, что не каждый день фиксируются попытки захода вражеских ДРГ.
"Они не ходят по графику. Но определенная периодичность фиксируется. Это может быть один-два раза в неделю", - сказал он.
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тільки ж недавно вихвалялися, якоюсь страшною реактивною системою. та й, трофейних же, дофігіща.
неможна, там, випалити все к хєрам?