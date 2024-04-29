Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине, - ГПСУ

Сейчас наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп наблюдается на Сумщине.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В приграничные области постоянно заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы. Так, с начала 2023 года начали заходить вражеские ДРГ на Черниговщину, затем их количество увеличилось по Сумской области. На конец прошлого года значительная активность наблюдалась и на Харьковщине. На данный момент наибольшая активность на Сумщине", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Сумщине, - спикер ГПСУ Демченко

Спикер сообщил, что несколько дней назад пограничники зафиксировали попытку захода вражеской ДРГ в количестве более 10 человек. Они пытались заминировать пограничные пути. Группу разоблачили, завязался стрелковый бой. Под давлением враг отошел за линию границы. С украинской стороны в этом бою никто не погиб.

Относительно возможного наступления врага Демченко отметил, что на данный момент у российских войск недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение, которое бы позволило достичь какой-то стратегической цели. "Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", - отметил он.

Демченко добавил, что не каждый день фиксируются попытки захода вражеских ДРГ.

"Они не ходят по графику. Но определенная периодичность фиксируется. Это может быть один-два раза в неделю", - сказал он.

Также смотрите: Задержаны супруги-агенты РФ, которые наводили "Грады" на приграничье Сумщины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ