На этой неделе наблюдаются попытки проникновения российских ДРГ на Харьковщине, - представитель НГУ Музычук

Наибольшее количество вражеских ДРГ зафиксировано в Сумской области, но также были попытки прорыва в Харьковскую область.

Об этом сообщил в телемарафоне "Єдині новини" представитель Нацгвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе мы наибольшее количество ДРГ наблюдали на Сумском направлении. То есть враг пытается "прощупать" определенные слабые места. В то же время некоторые случаи имели место по проникновению ДРГ и на Харьковщине", - отметил он.

Также читайте: Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине, - ГНСУ

Отвечая на вопрос, видит ли он какие-то угрозы для Харькова, представитель Нацгвардии отметил, что надо понимать, что ситуация по линии фронта динамичная.

"Иногда враг может осуществлять действия, чтобы отвлечь внимание". Однако та информация, которая известна нашей разведке, позволяет реагировать вовремя на угрозы, в том числе и по Харьковщине", - добавил Музычук.

Напомним, на прошлой неделе на Сумщине пограничники дали бой российской диверсионно-разведывательной группе. На этот раз оккупанты подготовились и устроили засаду. В результате столкновения враг отошел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Сумщине, - спикер ГПСУ Демченко