214 вибухів пролунало протягом дня на Сумщині, обстрілів зазнали 13 громад

Протягом 4 травня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.



Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та ствольної артилерії (11 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів), мінометів (10 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів).

Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (7 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (19 вибухів), атаку FPV-дронів (3 вибухи).

Великописарівська громада: були обстріли з гранатометів (16 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (14 вибухів) та пуск із гвинтокрилу ракет НАР (4 вибухи).

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Миропільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (3 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Хотінська громада: був обстріл з міномета (3 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (4 вибухи) та здійснили атаку FPV-дрона (1 вибух).

Дружбівська громада: ворог бив з РСЗВ (21 вибух).

Новослобідська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

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Раніше повідомлялося, що в Сумській області фіксують найбільшу кількість ворожих ДРГ. Крім того, у межах 5-кілометрової зони від державного кордону України на Сумщині запроваджено тимчасові обмеження.