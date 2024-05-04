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Новини Агресія Росії проти України
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214 вибухів пролунало протягом дня на Сумщині, обстрілів зазнали 13 громад

сумщина

Протягом 4 травня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.


Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та ствольної артилерії (11 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів), мінометів (10 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів).
  • Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (7 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (19 вибухів), атаку FPV-дронів (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: були обстріли з гранатометів (16 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (14 вибухів) та пуск із гвинтокрилу ракет НАР (4 вибухи).

Читайте також: Окупанти 28 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини: застосовували дрони, артилерію, танк і РСЗВ

  • Миропільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (3 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).
  • Хотінська громада: був обстріл з міномета (3 вибухи).
  • Миколаївська громада: здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (4 вибухи) та здійснили атаку FPV-дрона (1 вибух).
  • Дружбівська громада: ворог бив з РСЗВ (21 вибух).
  • Новослобідська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що в Сумській області фіксують найбільшу кількість ворожих ДРГ. Крім того, у межах 5-кілометрової зони від державного кордону України на Сумщині запроваджено тимчасові обмеження.

Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3555)


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Топ коментарі
+1
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04.05.2024 22:35
+1
яку відсіч? кацапи стріляють по Сумам з позиції, яка знаходиться за Дьково.
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05.05.2024 04:27
+1
відкрийте мапу і подивіться де Дьяконово. "Смерч" відстрілявся прямо з Е38 і через 30 хвилин розрахунок вже тариться водярою у курській "Пятьорочкє". До чого тут батальйони?
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05.05.2024 07:33
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04.05.2024 22:35 Відповісти
і зараз ********
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04.05.2024 22:53 Відповісти
будь ласка, коли буде вітер, запустить китайскі повітряні кулі. Да так, щоб їм все згоріло.

ціна - копійки. В чому проблема.
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04.05.2024 23:14 Відповісти
чому рускій добровольчєскій корпус і легіон свобода росіі не дають відсічі?...вони ж на тому напрямку діють...
ілля пономарьов, де твої браві орли, сховались, як це у ведеться у москалів?
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05.05.2024 00:42 Відповісти
яку відсіч? кацапи стріляють по Сумам з позиції, яка знаходиться за Дьково.
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05.05.2024 04:27 Відповісти
скажіть правду.
скінчилися ті батальйони
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05.05.2024 05:39 Відповісти
відкрийте мапу і подивіться де Дьяконово. "Смерч" відстрілявся прямо з Е38 і через 30 хвилин розрахунок вже тариться водярою у курській "Пятьорочкє". До чого тут батальйони?
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05.05.2024 07:33 Відповісти
А ЗСУ в окопах вошей годують, непорядок!
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05.05.2024 07:45 Відповісти
ти зараз проявився, як просунутий кацапський бот з-під VPN.
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05.05.2024 07:47 Відповісти
Я тут давно і прекрасно тебе знаю.
Зараз побіжиш скаржитися

По суті нічого путнього, вигадуєш всякі нереалізовані плани.
Тобі в Генеральний штаб, перемогу нести в люди
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05.05.2024 07:57 Відповісти
так, ти тут давно заводиш всякий раз нові акаунти, які живуть по два місяця, бо твої пропагандонські наративи лаптями за версту воняють, і модерація регулярно відправляє тебе у бан.
А до того, ти ще і ******, бо ні однієї моєї скарги ти не бачив.
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05.05.2024 08:05 Відповісти
Немає У мене наративів, я пишу - що думаю.
іноді можу змінити думку, так як ситуація змінилася.
Я вільна людина, на відміну від деяких...
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06.05.2024 08:55 Відповісти
у тебе взагалі нічого нема: ні наративів, ні думки, ні принципів... так... пусте місце, вася одним словом.
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06.05.2024 10:00 Відповісти
 
 