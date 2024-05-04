214 вибухів пролунало протягом дня на Сумщині, обстрілів зазнали 13 громад
Протягом 4 травня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під обстрілами перебували Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та ствольної артилерії (11 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів), мінометів (10 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів).
- Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (7 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (19 вибухів), атаку FPV-дронів (3 вибухи).
- Великописарівська громада: були обстріли з гранатометів (16 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (14 вибухів) та пуск із гвинтокрилу ракет НАР (4 вибухи).
- Миропільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (3 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).
- Хотінська громада: був обстріл з міномета (3 вибухи).
- Миколаївська громада: здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (4 вибухи) та здійснили атаку FPV-дрона (1 вибух).
- Дружбівська громада: ворог бив з РСЗВ (21 вибух).
- Новослобідська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
Раніше повідомлялося, що в Сумській області фіксують найбільшу кількість ворожих ДРГ. Крім того, у межах 5-кілометрової зони від державного кордону України на Сумщині запроваджено тимчасові обмеження.
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ціна - копійки. В чому проблема.
ілля пономарьов, де твої браві орли, сховались, як це у ведеться у москалів?
скінчилися ті батальйони
Зараз побіжиш скаржитися
По суті нічого путнього, вигадуєш всякі нереалізовані плани.
Тобі в Генеральний штаб, перемогу нести в люди
А до того, ти ще і ******, бо ні однієї моєї скарги ти не бачив.
іноді можу змінити думку, так як ситуація змінилася.
Я вільна людина, на відміну від деяких...