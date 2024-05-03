Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 271 удар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок атак пошкоджено 11 приватних домоволодінь, приміщення лікарні, 2 автомобілі, господарчу споруду та нежитловий будинок", - йдеться у повідомлені.

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Обстріли 3 травня

За інформацією Сумської ОВА, росіяни вночі та зранку здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Зокрема, на Миропільську громаду здійснено атаку FPV-дронів (3 вибухи); по Хотінській громаді ворог бив з артилерії (3 вибухи); в Есманьській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів); на Краснопільськуу громаду росіяни скинули 6 мін та здійснили удар FPV-дроном (1 вибух); по Середино-Будській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

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