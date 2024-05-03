Росіяни обстрілювали Сумську область 40 разів протягом дня, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 215 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Миколаївська громада: ворог бив з міномету (15 вибухів) та здійснив атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено обстріл з міномету (10 вибухів), атаку FPV-дронів (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (15 вибухів), здійснили пуски ракет НАР з літака (4 вибухи) і атаку FPV-дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА снарядів ВОГ (2 вибухи), атаку FPV-дронів (4 вибухи), артобстріли (33 вибухи).

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Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів), з танку (5 вибухів).

Миропільська громада: відбулися артилерійські обстріли (49 вибухів) та атака FPV-дронів (5 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з АГС (10 вибухів), мінометів (13 вибухів), артилерії (6 вибухів).

Новослобідська громада: були артилерійські обстріли (17 вибухів).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у межах 5-кілометрової зони від державного кордону України на Сумщині вводяться тимчасові обмеження.