Россияне обстреливали Сумскую область 40 раз в течение дня, - ОВА

В течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 215 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Сумской ОГА.

Отмечается, что обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Николаевская громада: враг бил из миномета (15 взрывов) и совершил атаку FPV-дронов (2 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлен обстрел из миномета (10 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).

Середино-Будская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (15 взрывов), осуществили пуски ракет НАР с самолета (4 взрыва) и атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА снарядов ВОГ (2 взрыва), атака FPV-дронов (4 взрыва), артобстрелы (33 взрыва).

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Хотинская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (10 взрывов), минометов (5 взрывов), из танка (5 взрывов).

Миропольская громада: произошли артиллерийские обстрелы (49 взрывов) и атака FPV-дронов (5 взрывов).

Белопольская громада: враг бил из АГС (10 взрывов), минометов (13 взрывов), артиллерии (6 взрывов).

Новослободская громада: были артиллерийские обстрелы (17 взрывов).

Эсманьская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в пределах 5-километровой зоны от государственной границы Украины на Сумщине вводятся временные ограничения.