На Сумщине, в 5-км зоне от границы с РФ, усилен особый режим

В пределах 5-километровой зоны от государственной границы Украины на Сумщине вводятся временные ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В период с 22 апреля 2024 года до завершения действия правового режима военного положения установить на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима и запретить свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и проведение работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием, проведением согласованных работ на землях сельскохозяйственного назначения в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины вне населенных пунктов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Сиверск", - говорится в приказе.

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Приказом также запрещено осуществлять работы, не связанные с выполнением задач в ходе подготовки и ведения боевых действий и охраны государственной границы, а также в других случаях, определенных Инструкцией о временных ограничениях в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Суми", утвержденной совместным приказом Сумской обладминистрации и оперативно-тактической группировки "Суми" от 11 августа 2023 года.

Утверждается порядок согласования проведения работ на землях сельскохозяйственного назначения в пределах 5-км зоны за пределами населенных пунктов в полосе ответственности ОТГ "Сиверск".

В то же время запрещается посев высокорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая на расстоянии 500 метров вокруг фортификационных сооружений на территории всей Сумской области. По согласованию с уполномоченными лицами воинских частей, за пределами отдельных элементов фортификационных сооружений допускается сев низкорослых культур и сбор урожая.

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