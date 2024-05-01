На Сумщині в 5-км зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

У межах 5-кілометрової зони від державного кордону України на Сумщині водяться тимчасові обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У період з 22 квітня 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму та заборонити вільний в'їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних із будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням, проведенням погоджених робіт на землях сільськогосподарського призначення в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ", - йдеться в наказі.

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Наказом також заборонено здійснювати роботи, не пов'язані з виконанням завдань під час підготовки та ведення бойових дій та охорони державного кордону, а також в інших випадках, визначених Інструкцією про тимчасові обмеження в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми", затвердженої спільним наказом Сумської обладміністрації та оперативно-тактичного угруповання "Суми" від 11 серпня 2023 року.

Затверджується порядок погодження проведення робіт на землях сільськогосподарського призначення в межах 5-км зони поза межами населених пунктів у смузі відповідальності ОТУ "Сіверськ".

Водночас забороняється сівба високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території всієї Сумської області. За погодженням з уповноваженими особами військових частин за межами окремих елементів фортифікаційних споруд допускається сівба низькорослих культур і збирання врожаю.

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