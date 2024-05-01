На Вінниччині викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон, вартість "послуги" становила 6 тис доларів

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ним виявився 38-річний мешканець міста Ямпіль.

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ним виявився 38-річний мешканець міста Ямпіль.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

У ході оперативних заходів слідчі встановили, що чоловік долучив до протиправної діяльності ще двох місцевих жителів. Організатор здійснював пошук клієнтів, а його пособники забезпечували технічні моменти. За свої послуги зловмисники брали по 6 тисяч доларів США з особи.

Організатора схеми, його пособників та одного "клієнта" затримали під час доставлення останнього до кордону, неподалік берега Дністра.

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Правоохоронці також провели обшуки за адресами проживання переправників, у ході яких вилучили 15 мобільних терміналів, сейф та один комплект гідрокостюма.

Організатору та пособникам слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Слідчі дії у цій справі тривають.

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Раніше Держприкордонслужба повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення під час спроби незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб.