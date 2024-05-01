На Вінниччині викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон, вартість "послуги" становила 6 тис доларів
Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ним виявився 38-річний мешканець міста Ямпіль.
Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ним виявився 38-річний мешканець міста Ямпіль.
Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
У ході оперативних заходів слідчі встановили, що чоловік долучив до протиправної діяльності ще двох місцевих жителів. Організатор здійснював пошук клієнтів, а його пособники забезпечували технічні моменти. За свої послуги зловмисники брали по 6 тисяч доларів США з особи.
Організатора схеми, його пособників та одного "клієнта" затримали під час доставлення останнього до кордону, неподалік берега Дністра.
Правоохоронці також провели обшуки за адресами проживання переправників, у ході яких вилучили 15 мобільних терміналів, сейф та один комплект гідрокостюма.
Організатору та пособникам слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Слідчі дії у цій справі тривають.
Раніше Держприкордонслужба повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення під час спроби незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб.
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Отой самий головний скаже, що все це схоже на намір його обманути, а він не лох. І патрушев його не обманув і баканов майже не підвів. А от народ у них брехливий і зрадливий, як тільки скажуть готовитися до війни, то всі дадуть дьору. Так от він для того і запевняв що війни не буде аби всі не втекли. Бо і головнокомандувать буде ніким. А так, як бачите, зради майже не сталося, десь Червінського там он судять та ще пару на поруки випустили. а так все добре - загинуло не більше ніж кацапів(?) і Кончу-Заспу ніхто не бомбив. А що поряд Трипільську тец грохнули, то шо ти з тих кацапів хочеш?