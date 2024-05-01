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На Вінниччині викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон, вартість "послуги" становила 6 тис доларів

На Вінничині викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ним виявився 38-річний мешканець міста Ямпіль.

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ним виявився 38-річний мешканець міста Ямпіль.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

У ході оперативних заходів слідчі встановили, що чоловік долучив до протиправної діяльності ще двох місцевих жителів. Організатор здійснював пошук клієнтів, а його пособники забезпечували технічні моменти. За свої послуги зловмисники брали по 6 тисяч доларів США з особи.

Організатора схеми, його пособників та одного "клієнта" затримали під час доставлення останнього до кордону, неподалік берега Дністра.

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Правоохоронці також провели обшуки за адресами проживання переправників, у ході яких вилучили 15 мобільних терміналів, сейф та один комплект гідрокостюма.

Організатору та пособникам слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Слідчі дії у цій справі тривають.

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Раніше Держприкордонслужба повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення під час спроби незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб.

 

Автор: 

Вінницька область (1009) кордон (4750)


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Де там той коментатор про легально за кордон?
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01.05.2024 13:13 Відповісти
15 мобільних терміналів ???? Що це? МОжна карткою розраховуватись? Оце сервіс. Але навіщо аж 15. аби що пишете
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01.05.2024 13:29 Відповісти
піздєц, скоко у нас ще патріотов... ((( і більшість з них будуть голосувати на виборах, тому безугла за свою кар'єру може не хвилюватись.
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01.05.2024 13:39 Відповісти
самий легальний і дієвий і самий потрібний країні спосіб для проїзду за кордон - це відпустка після трьох місяців служби в Україні якщо в зоні бойових дій, можна і через півроку, якщо не в самій зоні. але чому влада з самого початку не практикувала таку річ? А тому, що влада знає - їм ніхто після років тотального обману не повірить. Остається силовий примус з насильницьким відправленням і залякуванням тюремного ув'язнення. Але й це працює погано. А виходить, що зі суспільством треба було створити суспільний договір спитавши: чого ви хочете? - у відповідь: ми хочемо аби наші сім'ї були в безпеці за кордоном і ми могли б їх провідувати. Можливо і лікуватися там водночас.
Отой самий головний скаже, що все це схоже на намір його обманути, а він не лох. І патрушев його не обманув і баканов майже не підвів. А от народ у них брехливий і зрадливий, як тільки скажуть готовитися до війни, то всі дадуть дьору. Так от він для того і запевняв що війни не буде аби всі не втекли. Бо і головнокомандувать буде ніким. А так, як бачите, зради майже не сталося, десь Червінського там он судять та ще пару на поруки випустили. а так все добре - загинуло не більше ніж кацапів(?) і Кончу-Заспу ніхто не бомбив. А що поряд Трипільську тец грохнули, то шо ти з тих кацапів хочеш?
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01.05.2024 13:43 Відповісти
 
 