На Виннитчине разоблачили очередную схему переправки военнообязанных через границу, стоимость "услуги" составила 6 тыс долларов
Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с представителями Нацполиции разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Им оказался 38-летний житель города Ямполь.
Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с представителями Нацполиции разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Им оказался 38-летний житель города Ямполь.
Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
В ходе оперативных мероприятий следователи установили, что мужчина приобщил к противоправной деятельности еще двух местных жителей. Организатор осуществлял поиск клиентов, а его пособники обеспечивали технические моменты. За свои услуги злоумышленники брали по 6 тысяч долларов США с человека.
Организатора схемы, его пособников и одного "клиента" задержали во время доставки последнего к границе, недалеко от берега Днестра.
Правоохранители также провели обыски по адресам проживания переправщиков, в ходе которых изъяли 15 мобильных терминалов, сейф и один комплект гидрокостюма.
Организатору и пособникам следователи Нацполиции вручили подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Следственные действия по этому делу продолжаются.
Ранее Госпогранслужба сообщила, что с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек.
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Отой самий головний скаже, що все це схоже на намір його обманути, а він не лох. І патрушев його не обманув і баканов майже не підвів. А от народ у них брехливий і зрадливий, як тільки скажуть готовитися до війни, то всі дадуть дьору. Так от він для того і запевняв що війни не буде аби всі не втекли. Бо і головнокомандувать буде ніким. А так, як бачите, зради майже не сталося, десь Червінського там он судять та ще пару на поруки випустили. а так все добре - загинуло не більше ніж кацапів(?) і Кончу-Заспу ніхто не бомбив. А що поряд Трипільську тец грохнули, то шо ти з тих кацапів хочеш?