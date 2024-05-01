На Виннитчине разоблачили очередную схему переправки военнообязанных через границу, стоимость "услуги" составила 6 тыс долларов

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с представителями Нацполиции разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Им оказался 38-летний житель города Ямполь.

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с представителями Нацполиции разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Им оказался 38-летний житель города Ямполь.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В ходе оперативных мероприятий следователи установили, что мужчина приобщил к противоправной деятельности еще двух местных жителей. Организатор осуществлял поиск клиентов, а его пособники обеспечивали технические моменты. За свои услуги злоумышленники брали по 6 тысяч долларов США с человека.

Организатора схемы, его пособников и одного "клиента" задержали во время доставки последнего к границе, недалеко от берега Днестра.

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Правоохранители также провели обыски по адресам проживания переправщиков, в ходе которых изъяли 15 мобильных терминалов, сейф и один комплект гидрокостюма.

Организатору и пособникам следователи Нацполиции вручили подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Следственные действия по этому делу продолжаются.

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Ранее Госпогранслужба сообщила, что с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек.