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На Виннитчине разоблачили очередную схему переправки военнообязанных через границу, стоимость "услуги" составила 6 тыс долларов

На Вінничині викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с представителями Нацполиции разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Им оказался 38-летний житель города Ямполь.

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с представителями Нацполиции разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Им оказался 38-летний житель города Ямполь.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В ходе оперативных мероприятий следователи установили, что мужчина приобщил к противоправной деятельности еще двух местных жителей. Организатор осуществлял поиск клиентов, а его пособники обеспечивали технические моменты. За свои услуги злоумышленники брали по 6 тысяч долларов США с человека.

Организатора схемы, его пособников и одного "клиента" задержали во время доставки последнего к границе, недалеко от берега Днестра.

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Правоохранители также провели обыски по адресам проживания переправщиков, в ходе которых изъяли 15 мобильных терминалов, сейф и один комплект гидрокостюма.

Организатору и пособникам следователи Нацполиции вручили подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Следственные действия по этому делу продолжаются.

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Ранее Госпогранслужба сообщила, что с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек.

 

Автор: 

Винницкая область (1029) граница (5258)


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Де там той коментатор про легально за кордон?
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01.05.2024 13:13 Ответить
15 мобільних терміналів ???? Що це? МОжна карткою розраховуватись? Оце сервіс. Але навіщо аж 15. аби що пишете
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01.05.2024 13:29 Ответить
піздєц, скоко у нас ще патріотов... ((( і більшість з них будуть голосувати на виборах, тому безугла за свою кар'єру може не хвилюватись.
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01.05.2024 13:39 Ответить
самий легальний і дієвий і самий потрібний країні спосіб для проїзду за кордон - це відпустка після трьох місяців служби в Україні якщо в зоні бойових дій, можна і через півроку, якщо не в самій зоні. але чому влада з самого початку не практикувала таку річ? А тому, що влада знає - їм ніхто після років тотального обману не повірить. Остається силовий примус з насильницьким відправленням і залякуванням тюремного ув'язнення. Але й це працює погано. А виходить, що зі суспільством треба було створити суспільний договір спитавши: чого ви хочете? - у відповідь: ми хочемо аби наші сім'ї були в безпеці за кордоном і ми могли б їх провідувати. Можливо і лікуватися там водночас.
Отой самий головний скаже, що все це схоже на намір його обманути, а він не лох. І патрушев його не обманув і баканов майже не підвів. А от народ у них брехливий і зрадливий, як тільки скажуть готовитися до війни, то всі дадуть дьору. Так от він для того і запевняв що війни не буде аби всі не втекли. Бо і головнокомандувать буде ніким. А так, як бачите, зради майже не сталося, десь Червінського там он судять та ще пару на поруки випустили. а так все добре - загинуло не більше ніж кацапів(?) і Кончу-Заспу ніхто не бомбив. А що поряд Трипільську тец грохнули, то шо ти з тих кацапів хочеш?
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01.05.2024 13:43 Ответить
 
 