Около 30 нарушителей границы погибли с начала полномасштабного вторжения, - Госпогранслужба
С начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
"Странно, что люди готовы платить большие деньги, не зная человека лично. Они получают какие-то инструкции, переводят куда-то средства, фактически, за инструкцию. А потом сталкиваются с тем, что маршрут пролегает по горной реке. Затем нарушители удивлялись, что они заплатили деньги, им обещали содействие, а добравшись до линии границы, обнаружили, что им придется переплывать горную реку, и многие понимают, что они не имеют достаточно сил для этого. И поэтому кто-то при попытке преодолеть горную реку или перейти горы потерял жизнь. Всего с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек. Кроме этих препятствий, в горах есть дикие животные, которые также создают серьезную угрозу для жизни", - рассказал Демченко.
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Зробити справедливу мобілізацію
70% всіх, хто живе за державний рахунок відправити захищати країну, а не бронювати
А ти бачу дозрів в істериці стрибати головою вниз у криницю від страху.)
Премію присуджують особам, котрі найбезглуздішим чином загинули...
Такі як ти раніше голосували за Кравчука, Кучму, Януковича.....
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А мені от дивним є те, що НІКОГО майже не цікавлять причини так званого масового "ухилянства" аж до того, що чоловіки мобілізаційного віку ризикують своїм життям і великими грошима, аби не попасти в лапи лампасникам. За два роки при спробі ухилитись від мобілізації загинуло 30 чол.. А скільком вдалось сховатись за кордоном? Ніхто не знає?
Тікають з України також і самі погранці. Попалось якось повідомлення, що тільки з Болградського погранзагону в Молдову втікло 25 стражів кордону.
І не треба мені звиздіти про коституційний обов*язок, які непатріотичні падлюки ухилянти і т.п.. Треба було більше повторювати, що "патріотизм останній притулок негідників". Доповторювались, блд!!! Звиздіть це чотирикратному ухилянту ЗЕлупі, який на тедекамеру завзято рвав повістки та кидав їх під ноги в супроводі реготу відморозків.