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Около 30 нарушителей границы погибли с начала полномасштабного вторжения, - Госпогранслужба

тиса,потопельник

С начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Странно, что люди готовы платить большие деньги, не зная человека лично. Они получают какие-то инструкции, переводят куда-то средства, фактически, за инструкцию. А потом сталкиваются с тем, что маршрут пролегает по горной реке. Затем нарушители удивлялись, что они заплатили деньги, им обещали содействие, а добравшись до линии границы, обнаружили, что им придется переплывать горную реку, и многие понимают, что они не имеют достаточно сил для этого. И поэтому кто-то при попытке преодолеть горную реку или перейти горы потерял жизнь. Всего с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек. Кроме этих препятствий, в горах есть дикие животные, которые также создают серьезную угрозу для жизни", - рассказал Демченко.

Также читайте: С начала полномасштабного вторжения разоблачили 450 групп, которые помогали уклонистам переправляться через границу, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6372) граница (5257) Демченко Андрей (279)


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Топ комментарии
+9
У людей грошей і зв'язків немає, як в Арестовича, та інших для листа від ГУР.
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29.04.2024 15:11
+8
Ні
Зробити справедливу мобілізацію
70% всіх, хто живе за державний рахунок відправити захищати країну, а не бронювати
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29.04.2024 15:19
+6
Прикро, що так... Держиморди вже так і не зрозуміють, що щось потрібно ЗМІНИТИ ! Силою не будеш милою.
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29.04.2024 14:59
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А опа цю тему крутить наче 30 в день гине. Цікаво для чого...
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29.04.2024 14:59 Ответить
взвод штурмовиків "Тиса"
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29.04.2024 15:38 Ответить
можна збільшити до бригади, якщо кинути на дно річки ось це

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29.04.2024 15:41 Ответить
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29.04.2024 16:21 Ответить
Прикро, що так... Держиморди вже так і не зрозуміють, що щось потрібно ЗМІНИТИ ! Силою не будеш милою.
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29.04.2024 14:59 Ответить
Що змінити? пообіцяти що не заберуть на фронт?
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29.04.2024 15:04 Ответить
Ні
Зробити справедливу мобілізацію
70% всіх, хто живе за державний рахунок відправити захищати країну, а не бронювати
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29.04.2024 15:19 Ответить
Бугаї нехай свої сім'ї і дітей захищають, їх ніхто не примушує любити Зеленського, чи займатись сексом з держимордами.
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29.04.2024 15:08 Ответить
А може, в них немає жінок та дітей, а житло знищене? Що їм тоді захищати - чужих жінок та дітей і майно можновладців та бізнесменів? Як вже будувати життя з початку, то краще робити це там, де безпечно і є хоч якісь шанси на нормальне життя.
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29.04.2024 15:38 Ответить
Якщо кацапи житло знищили, то потрібно ворогу помститись, а не стрибати в Європі на дискотеках.
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29.04.2024 15:43 Ответить
Нормально по вулицях пересуваюся, по чотири рази на день підходять.
А ти бачу дозрів в істериці стрибати головою вниз у криницю від страху.)
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29.04.2024 16:26 Ответить
Будеш.
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29.04.2024 16:46 Ответить
Премія Дарвіна (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Darwin Awards) - віртуальна щорічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F премія , названа на честь одного з авторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F теорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F еволюції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD Чарльза Дарвіна .
Премію присуджують особам, котрі найбезглуздішим чином загинули...
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29.04.2024 15:08 Ответить
Цікаво, а який епітет ви підберете для смерті по вині ідіота-командира? Це мабуть буде щось героїчне?
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29.04.2024 15:40 Ответить
Знаю такий випадок. Загинула ціла рота
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29.04.2024 15:59 Ответить
А сколько ограбили и утопили списав под утонувших "ухилянтов"?Сколько на самом деле утонувших (явно не про всех сообщают)?Сколько не вылавливают?..."дикі тварини, які також створюють серйозну загрозу для життя" - ТЦК и пограничники на Закарпатье?
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29.04.2024 15:09 Ответить
а скільки раки з'їли? осю такі тепер раки у Тисі

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29.04.2024 15:45 Ответить
Це наскільки треба бути тролем, що показувати картинку омара, який живе тільки у солоній морській воді в окені і де тепло. Чи ви хотіли натякнути на відгодованих кабанів в тилу з бронею. Тоді ОК.
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29.04.2024 16:17 Ответить
ті що з України без оформлення - втікачі, а ті що хочуть в Україну без оформлення - порушники... вони не порушували кордон України, вони просто втікали і неважливо від чого від сусіда, від тещі від війни. Держава не змогла їм допомогти і не випустила
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29.04.2024 15:10 Ответить
Мінус 30 виборців Зеленского до тих мільйонів хто вже за кордоном.
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29.04.2024 15:11 Ответить
У людей грошей і зв'язків немає, як в Арестовича, та інших для листа від ГУР.
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29.04.2024 15:11 Ответить
А вибирати мерів сєпарів і верещати "ната нєт - раися братья" були зв'язки і гроші?
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29.04.2024 15:34 Ответить
Я тобі вчора писав на форумі , що мені ОГИДНО з такими прихильниками зе-шобли як ти тут спілкуватись.
Такі як ти раніше голосували за Кравчука, Кучму, Януковича.....
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29.04.2024 15:52 Ответить
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29.04.2024 15:55 Ответить
Додік, саботують мобілізацію і виправдовують втечу з України якраз рафіновані повії зешобли.
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29.04.2024 16:05 Ответить
Який % від успішних Демченко не уявляє.
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29.04.2024 15:16 Ответить
можна легко зменшити відсоток "успішних", якщо кинути на дно річки

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29.04.2024 15:43 Ответить
""Дивним є те, що люди готові платити великі кошти, не знаючи людину особисто. Джерело: "
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А мені от дивним є те, що НІКОГО майже не цікавлять причини так званого масового "ухилянства" аж до того, що чоловіки мобілізаційного віку ризикують своїм життям і великими грошима, аби не попасти в лапи лампасникам. За два роки при спробі ухилитись від мобілізації загинуло 30 чол.. А скільком вдалось сховатись за кордоном? Ніхто не знає?
Тікають з України також і самі погранці. Попалось якось повідомлення, що тільки з Болградського погранзагону в Молдову втікло 25 стражів кордону.
І не треба мені звиздіти про коституційний обов*язок, які непатріотичні падлюки ухилянти і т.п.. Треба було більше повторювати, що "патріотизм останній притулок негідників". Доповторювались, блд!!! Звиздіть це чотирикратному ухилянту ЗЕлупі, який на тедекамеру завзято рвав повістки та кидав їх під ноги в супроводі реготу відморозків.
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29.04.2024 15:52 Ответить
28 пОнтфиловцев...
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29.04.2024 15:52 Ответить
Тю, а розмов, наче там вже сотні... мабуть більщість з них плавати невміли... буде привід влітку вчитися))) та зробити поплавок нормальний...
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29.04.2024 17:47 Ответить
про диких тварин взагалі сподобалось, треба буде спитати в зоомагазині про засоби для відлякування тварин чи у туристів))) може і газового балону з шокером вистачить)))
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29.04.2024 17:49 Ответить
 
 