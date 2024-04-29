Около 30 нарушителей границы погибли с начала полномасштабного вторжения, - Госпогранслужба

С начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Странно, что люди готовы платить большие деньги, не зная человека лично. Они получают какие-то инструкции, переводят куда-то средства, фактически, за инструкцию. А потом сталкиваются с тем, что маршрут пролегает по горной реке. Затем нарушители удивлялись, что они заплатили деньги, им обещали содействие, а добравшись до линии границы, обнаружили, что им придется переплывать горную реку, и многие понимают, что они не имеют достаточно сил для этого. И поэтому кто-то при попытке преодолеть горную реку или перейти горы потерял жизнь. Всего с начала полномасштабного вторжения при попытке незаконно пересечь границу погибли около 30 человек. Кроме этих препятствий, в горах есть дикие животные, которые также создают серьезную угрозу для жизни", - рассказал Демченко.

Также читайте: С начала полномасштабного вторжения разоблачили 450 групп, которые помогали уклонистам переправляться через границу, - Госпогранслужба