Близько 30 порушників кордону загинули від початку повномасштабного вторгнення, - Держприкордонслужба

Від початку повномасштабного вторгнення під час спроби незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар відомства Андрій Демченко.

"Дивним є те, що люди готові платити великі кошти, не знаючи людину особисто. Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично, за інструкцію. А потім стикаються з тим, що маршрут пролягає по гірській річці. Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку, і багато хто розуміє, що вони не мають достатньо сил для цього. І тому хтось при спробі подолати гірську річку чи перейти гори втратив життя. Загалом з початку повномасштабного вторгнення при спробі незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб. Крім цих перешкод, у горах є дикі тварини, які також створюють серйозну загрозу для життя", - розповів Демченко.

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