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Близько 30 порушників кордону загинули від початку повномасштабного вторгнення, - Держприкордонслужба

тиса,потопельник

Від початку повномасштабного вторгнення під час спроби незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар відомства Андрій Демченко.

"Дивним є те, що люди готові платити великі кошти, не знаючи людину особисто. Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично, за інструкцію. А потім стикаються з тим, що маршрут пролягає по гірській річці. Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку, і багато хто розуміє, що вони не мають достатньо сил для цього. І тому хтось при спробі подолати гірську річку чи перейти гори втратив життя. Загалом з початку повномасштабного вторгнення при спробі незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб. Крім цих перешкод, у горах є дикі тварини, які також створюють серйозну загрозу для життя", - розповів Демченко.

Також читайте: З початку повномасштабного вторгнення викрили 450 груп, які допомагали ухилянтам переправлятися через кордон, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) кордон (4749) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+9
У людей грошей і зв'язків немає, як в Арестовича, та інших для листа від ГУР.
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29.04.2024 15:11
+8
Ні
Зробити справедливу мобілізацію
70% всіх, хто живе за державний рахунок відправити захищати країну, а не бронювати
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29.04.2024 15:19
+6
Прикро, що так... Держиморди вже так і не зрозуміють, що щось потрібно ЗМІНИТИ ! Силою не будеш милою.
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29.04.2024 14:59
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А опа цю тему крутить наче 30 в день гине. Цікаво для чого...
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29.04.2024 14:59 Відповісти
взвод штурмовиків "Тиса"
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29.04.2024 15:38 Відповісти
можна збільшити до бригади, якщо кинути на дно річки ось це

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29.04.2024 15:41 Відповісти
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29.04.2024 16:21 Відповісти
Прикро, що так... Держиморди вже так і не зрозуміють, що щось потрібно ЗМІНИТИ ! Силою не будеш милою.
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29.04.2024 14:59 Відповісти
Що змінити? пообіцяти що не заберуть на фронт?
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29.04.2024 15:04 Відповісти
Ні
Зробити справедливу мобілізацію
70% всіх, хто живе за державний рахунок відправити захищати країну, а не бронювати
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29.04.2024 15:19 Відповісти
Бугаї нехай свої сім'ї і дітей захищають, їх ніхто не примушує любити Зеленського, чи займатись сексом з держимордами.
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29.04.2024 15:08 Відповісти
А може, в них немає жінок та дітей, а житло знищене? Що їм тоді захищати - чужих жінок та дітей і майно можновладців та бізнесменів? Як вже будувати життя з початку, то краще робити це там, де безпечно і є хоч якісь шанси на нормальне життя.
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29.04.2024 15:38 Відповісти
Якщо кацапи житло знищили, то потрібно ворогу помститись, а не стрибати в Європі на дискотеках.
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29.04.2024 15:43 Відповісти
Нормально по вулицях пересуваюся, по чотири рази на день підходять.
А ти бачу дозрів в істериці стрибати головою вниз у криницю від страху.)
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29.04.2024 16:26 Відповісти
Будеш.
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29.04.2024 16:46 Відповісти
Премія Дарвіна (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Darwin Awards) - віртуальна щорічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F премія , названа на честь одного з авторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F теорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F еволюції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD Чарльза Дарвіна .
Премію присуджують особам, котрі найбезглуздішим чином загинули...
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29.04.2024 15:08 Відповісти
Цікаво, а який епітет ви підберете для смерті по вині ідіота-командира? Це мабуть буде щось героїчне?
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29.04.2024 15:40 Відповісти
Знаю такий випадок. Загинула ціла рота
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29.04.2024 15:59 Відповісти
А сколько ограбили и утопили списав под утонувших "ухилянтов"?Сколько на самом деле утонувших (явно не про всех сообщают)?Сколько не вылавливают?..."дикі тварини, які також створюють серйозну загрозу для життя" - ТЦК и пограничники на Закарпатье?
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29.04.2024 15:09 Відповісти
а скільки раки з'їли? осю такі тепер раки у Тисі

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29.04.2024 15:45 Відповісти
Це наскільки треба бути тролем, що показувати картинку омара, який живе тільки у солоній морській воді в окені і де тепло. Чи ви хотіли натякнути на відгодованих кабанів в тилу з бронею. Тоді ОК.
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29.04.2024 16:17 Відповісти
ті що з України без оформлення - втікачі, а ті що хочуть в Україну без оформлення - порушники... вони не порушували кордон України, вони просто втікали і неважливо від чого від сусіда, від тещі від війни. Держава не змогла їм допомогти і не випустила
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29.04.2024 15:10 Відповісти
Мінус 30 виборців Зеленского до тих мільйонів хто вже за кордоном.
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29.04.2024 15:11 Відповісти
У людей грошей і зв'язків немає, як в Арестовича, та інших для листа від ГУР.
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29.04.2024 15:11 Відповісти
А вибирати мерів сєпарів і верещати "ната нєт - раися братья" були зв'язки і гроші?
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29.04.2024 15:34 Відповісти
Я тобі вчора писав на форумі , що мені ОГИДНО з такими прихильниками зе-шобли як ти тут спілкуватись.
Такі як ти раніше голосували за Кравчука, Кучму, Януковича.....
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29.04.2024 15:52 Відповісти
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29.04.2024 15:55 Відповісти
Додік, саботують мобілізацію і виправдовують втечу з України якраз рафіновані повії зешобли.
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29.04.2024 16:05 Відповісти
Який % від успішних Демченко не уявляє.
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29.04.2024 15:16 Відповісти
можна легко зменшити відсоток "успішних", якщо кинути на дно річки

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29.04.2024 15:43 Відповісти
""Дивним є те, що люди готові платити великі кошти, не знаючи людину особисто. Джерело: "
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А мені от дивним є те, що НІКОГО майже не цікавлять причини так званого масового "ухилянства" аж до того, що чоловіки мобілізаційного віку ризикують своїм життям і великими грошима, аби не попасти в лапи лампасникам. За два роки при спробі ухилитись від мобілізації загинуло 30 чол.. А скільком вдалось сховатись за кордоном? Ніхто не знає?
Тікають з України також і самі погранці. Попалось якось повідомлення, що тільки з Болградського погранзагону в Молдову втікло 25 стражів кордону.
І не треба мені звиздіти про коституційний обов*язок, які непатріотичні падлюки ухилянти і т.п.. Треба було більше повторювати, що "патріотизм останній притулок негідників". Доповторювались, блд!!! Звиздіть це чотирикратному ухилянту ЗЕлупі, який на тедекамеру завзято рвав повістки та кидав їх під ноги в супроводі реготу відморозків.
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29.04.2024 15:52 Відповісти
28 пОнтфиловцев...
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29.04.2024 15:52 Відповісти
Тю, а розмов, наче там вже сотні... мабуть більщість з них плавати невміли... буде привід влітку вчитися))) та зробити поплавок нормальний...
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29.04.2024 17:47 Відповісти
про диких тварин взагалі сподобалось, треба буде спитати в зоомагазині про засоби для відлякування тварин чи у туристів))) може і газового балону з шокером вистачить)))
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29.04.2024 17:49 Відповісти
 
 