Близько 30 порушників кордону загинули від початку повномасштабного вторгнення, - Держприкордонслужба
Від початку повномасштабного вторгнення під час спроби незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар відомства Андрій Демченко.
"Дивним є те, що люди готові платити великі кошти, не знаючи людину особисто. Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично, за інструкцію. А потім стикаються з тим, що маршрут пролягає по гірській річці. Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку, і багато хто розуміє, що вони не мають достатньо сил для цього. І тому хтось при спробі подолати гірську річку чи перейти гори втратив життя. Загалом з початку повномасштабного вторгнення при спробі незаконно перетнути кордон загинули близько 30 осіб. Крім цих перешкод, у горах є дикі тварини, які також створюють серйозну загрозу для життя", - розповів Демченко.
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Зробити справедливу мобілізацію
70% всіх, хто живе за державний рахунок відправити захищати країну, а не бронювати
А ти бачу дозрів в істериці стрибати головою вниз у криницю від страху.)
Премію присуджують особам, котрі найбезглуздішим чином загинули...
Такі як ти раніше голосували за Кравчука, Кучму, Януковича.....
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А мені от дивним є те, що НІКОГО майже не цікавлять причини так званого масового "ухилянства" аж до того, що чоловіки мобілізаційного віку ризикують своїм життям і великими грошима, аби не попасти в лапи лампасникам. За два роки при спробі ухилитись від мобілізації загинуло 30 чол.. А скільком вдалось сховатись за кордоном? Ніхто не знає?
Тікають з України також і самі погранці. Попалось якось повідомлення, що тільки з Болградського погранзагону в Молдову втікло 25 стражів кордону.
І не треба мені звиздіти про коституційний обов*язок, які непатріотичні падлюки ухилянти і т.п.. Треба було більше повторювати, що "патріотизм останній притулок негідників". Доповторювались, блд!!! Звиздіть це чотирикратному ухилянту ЗЕлупі, який на тедекамеру завзято рвав повістки та кидав їх під ноги в супроводі реготу відморозків.