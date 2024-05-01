Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини: застосовували міномети, дрони, артилерію і РСЗВ
Російська армія 1 травня 58 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів) та артилерії (10 вибухів). Також була атака FPV-дрона (1 вибух).
- Есманьська громада: відбулася атака FPV-дронів (6 вибухів).
- Великописарівська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (34 вибухи), мінометний обстріл (10 вибухів), скидання з БПЛА боєприпасу ВОГ (1 вибух).
- Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: здійснено атаку FPV-дронів (2 вибухи).
- Хотінська громада: були артобстріли (10 вибухів) та атака FPV-дрона (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів) та здійснив обстріл з автоматичної зброї.
- Середино-Будська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів), обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
- Миропільська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
- Свеська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
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Isolda Peres
показати весь коментар01.05.2024 22:53 Відповісти Мені подобається 0
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