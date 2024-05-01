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Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини: застосовували міномети, дрони, артилерію і РСЗВ

сумщина

Російська армія 1 травня 58 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів) та артилерії (10 вибухів). Також була атака FPV-дрона (1 вибух).
  • Есманьська громада: відбулася атака FPV-дронів (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (34 вибухи), мінометний обстріл (10 вибухів), скидання з БПЛА боєприпасу ВОГ (1 вибух).
  • Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Юнаківська громада: здійснено атаку FPV-дронів (2 вибухи).
  • Хотінська громада: були артобстріли (10 вибухів) та атака FPV-дрона (1 вибух).
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів) та здійснив обстріл з автоматичної зброї.
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів), обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Свеська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

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Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550)


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01.05.2024 22:53 Відповісти
 
 