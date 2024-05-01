Россияне обстреляли 10 громад Сумщины: применяли минометы, дроны, артиллерию и РСЗО
Российская армия 1 мая 58 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Белопольская громада: враг бил из минометов (19 взрывов) и артиллерии (10 взрывов). Также была атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Эсманьская громада: атака FPV-дронов (6 взрывов).
- Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (34 взрыва), минометный обстрел (10 взрывов), сброс с БПЛА боеприпаса ВОГ (1 взрыв).
- Краснопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Юнаковская громада: атака FPV-дронов (2 взрыва).
- Хотинская громада: были артобстрелы (10 взрывов) и атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: враг ударил из артиллерии (10 взрывов) и совершил обстрел из автоматического оружия.
- Середино-Будская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов), обстрел из РСЗО (4 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Свесская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).
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Isolda Peres
показать весь комментарий01.05.2024 22:53 Ответить Мне нравится 0
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