Россияне обстреляли 10 громад Сумщины: применяли минометы, дроны, артиллерию и РСЗО

Российская армия 1 мая 58 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

В частности, обстрелам подверглись:

Белопольская громада: враг бил из минометов (19 взрывов) и артиллерии (10 взрывов). Также была атака FPV-дрона (1 взрыв).

Эсманьская громада: атака FPV-дронов (6 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (34 взрыва), минометный обстрел (10 взрывов), сброс с БПЛА боеприпаса ВОГ (1 взрыв).

Краснопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

Юнаковская громада: атака FPV-дронов (2 взрыва).

Хотинская громада: были артобстрелы (10 взрывов) и атака FPV-дрона (1 взрыв).

Шалыгинская громада: враг ударил из артиллерии (10 взрывов) и совершил обстрел из автоматического оружия.

Середино-Будская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов), обстрел из РСЗО (4 взрыва).

Миропольская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Свесская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

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