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Новости Война
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Россияне обстреляли 10 громад Сумщины: применяли минометы, дроны, артиллерию и РСЗО

сумщина

Российская армия 1 мая 58 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (19 взрывов) и артиллерии (10 взрывов). Также была атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: атака FPV-дронов (6 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (34 взрыва), минометный обстрел (10 взрывов), сброс с БПЛА боеприпаса ВОГ (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Юнаковская громада: атака FPV-дронов (2 взрыва).
  • Хотинская громада: были артобстрелы (10 взрывов) и атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: враг ударил из артиллерии (10 взрывов) и совершил обстрел из автоматического оружия.
  • Середино-Будская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов), обстрел из РСЗО (4 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Свесская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

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Автор: 

обстрел (26906) Сумская область (3004)


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01.05.2024 22:53 Ответить
 
 