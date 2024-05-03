Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области. В общей сложности зафиксирован 271 удар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате атак повреждены 11 частных домовладений, помещение больницы, 2 автомобиля, хозяйственное сооружение и нежилой дом", - говорится в сообщении.

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Обстріли 3 травня

По информации Сумской ОВА, россияне ночью и утром совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Эсманьская и Середино-Будская громады.

В частности, на Миропольскую громаду совершена атака FPV-дронов (3 взрыва); по Хотинской громаде враг бил из артиллерии (3 взрыва); в Эсманьской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (7 взрывов); на Краснопольскую громаду россияне сбросили 6 мин и нанесли удар FPV-дроном (1 взрыв); по Середино-Будской громаде враг ударил из ствольной артиллерии (9 взрывов) и минометов (14 взрывов).

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