За сутки враг 19 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, утром 5 мая в очередной раз ударил по Покровскому району. Есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки зафиксировали 1849 обстрелов Донетчины со стороны российских войск. Под ударом были 9 населенных пунктов: города Дружковка, Курахово, Покровск, Часов Яр, поселок Великая Новоселка, села Дружба, Новый Комар, Новоселовка Первая, Тарасовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой области Вадим Филашкин.

Покровский район

В Новогродовской громаде в Галициновке разрушен 1 дом, повреждены еще 8; в Михайловке повреждено предприятие. В Новоалександровке Гродовской громады разрушено админздание, еще одно повреждено. В Курахово повреждены 2 дома. В Украинске Селидовской громады повреждены дом и админздание. В Покровске от ракетных ударов погибли 2 человека, поврежден дом.

"На утро 5 мая враг попал авиабомбой "КАБ-250" по Новогродовке. По Украинске россияне ударили из артиллерии - повредили учебное заведение, котельную, спортплощадку. В обоих случаях предварительно - без пострадавших", - сообщили в полиции Донецкой области.

Около 9 часов утра 5 мая россияне в очередной раз ударили по Покровскому району. Попадание состоялось по территории с. Михайловка Новогродовской территориальной общины.

"Трое гражданских, которые в момент обстрела находились в машине, получили телесные повреждения различной степени тяжести. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летний мужчина и женщины 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1", - отметили в прокуратуре Донецкой области.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. В Тарасовке Ильиновской громады повреждены 4 дома.

Армия РФ обстреляла Дружковку - убила мужчину, повредила 12 частных домов, гараж, автомобиль, перебила газопровод и электричество. Тип оружия, из которого нанесен удар, устанавливается, сообщили в полиции Донецкой области.

Бахмутский район

В Торецке поврежден дом. Из РСЗО "Град" захватчики накрыли Часов Яр. Двое жителей получили ранения, повреждены 4 многоквартирных дома, учебное заведение.

Волновахский район

Две управляемые авиабомбы "КАБ-500" оккупанты сбросили на Тарасовку - уничтожили школу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли и пять получили ранения в результате обстрела оккупантами Донетчины



















