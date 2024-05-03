Три человека погибли и пять получили ранения в результате обстрела оккупантами Донетчины
Оккупанты сегодня, 3 мая, обстреляли Курахово, Часов Яр и с. Нетайлово на Донетчине.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
С утра оккупационные войска РФ обстреливают Покровский и Бахмутский районы. В г. Курахово, которое враг, вероятно, обстрелял с использованием РСЗО "Ураган", погибли двое гражданских. Также ранены женщина и мужчина 33 и 48 лет.
В г. Часов Яр от атаки FPV-дрона на улице погиб 55-летний житель, еще двое граждан в возрасте 46 и 53 года получили травмы.
Кроме того, в с. Нетайлово в собственном дворе в результате артиллерийского обстрела получил телесные повреждения 71-летний пенсионер.
Как ранее сообщалось, утром оккупанты ударили по Курахово осколочно-фугасными боеприпасами. Всего в течение суток россияне 16 раз обстреляли территорию Донецкой области, в результате чего погиб один человек, еще 4 человека получили ранения.
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