Три человека погибли и пять получили ранения в результате обстрела оккупантами Донетчины

Оккупанты сегодня, 3 мая, обстреляли Курахово, Часов Яр и с. Нетайлово на Донетчине.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

С утра оккупационные войска РФ обстреливают Покровский и Бахмутский районы. В г. Курахово, которое враг, вероятно, обстрелял с использованием РСЗО "Ураган", погибли двое гражданских. Также ранены женщина и мужчина 33 и 48 лет.



В г. Часов Яр от атаки FPV-дрона на улице погиб 55-летний житель, еще двое граждан в возрасте 46 и 53 года получили травмы.



Кроме того, в с. Нетайлово в собственном дворе в результате артиллерийского обстрела получил телесные повреждения 71-летний пенсионер.

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Как ранее сообщалось, утром оккупанты ударили по Курахово осколочно-фугасными боеприпасами. Всего в течение суток россияне 16 раз обстреляли территорию Донецкой области, в результате чего погиб один человек, еще 4 человека получили ранения.