Три людини загинули та п’ять зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Донеччини
Окупанти сьогодні, 3 травня, обстріляли Курахове, Часів Яр та с. Нетайлове в Донецькій області.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Від ранку окупаційні війська РФ обстрілюють Покровський та Бахмутський райони. У м. Кураховому, яке ворог, ймовірно, обстріляв з використанням РСЗВ "Ураган", загинуло двоє цивільних. Також поранено жінку й чоловіка 33 і 48 років.
У м. Часів Яр від атаки FPV-дрона на вулиці загинув 55-річний житель, ще двоє громадян віком 46 й 53 роки зазнали травм.
Крім того, у с. Нетайлове на власному подвір’ї внаслідок артилерійського обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 71-річний пенсіонер.
Як раніше повідомлялося, вранці окупанти вдарили по Кураховому осколково-фугасними боєприпасами. Загалом протягом доби росіяни 16 разів обстріляли територію Донецької області, внаслідок чого загинула одна юдина, ще 4 особи дістали поранення.
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