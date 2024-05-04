Покровск и Мирноград без водоснабжения из-за повреждения водопровода. ФОТО

Утром 4 мая Покровск и Мирноград Донецкой области временно остались без водоснабжения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадал участок водопровода Карловка-Ровно, в результате чего остановлена модульная фильтровальная станция, которая сейчас обеспечивает водоснабжение части Покровского района.

"Специалисты уже начали ремонт водопровода. Когда работы будут завершены, подача воды будет восстановлена", - уточнил он.

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О сроках восстановления водоснабжения пока не указывается.

Ранее сообщалось, что из-за вражеского удара по Селидовому обесточена водонасосная станция, без воды 12 тыс. абонентов