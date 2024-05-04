РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11259 посетителей онлайн
Новости Фото
1 992 8

Покровск и Мирноград без водоснабжения из-за повреждения водопровода. ФОТО

Утром 4 мая Покровск и Мирноград Донецкой области временно остались без водоснабжения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадал участок водопровода Карловка-Ровно, в результате чего остановлена модульная фильтровальная станция, которая сейчас обеспечивает водоснабжение части Покровского района.

"Специалисты уже начали ремонт водопровода. Когда работы будут завершены, подача воды будет восстановлена", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило 176 миллионов на восстановление водо- и теплоснабжения Херсонщины

О сроках восстановления водоснабжения пока не указывается.

Пошкоджений водогін Карлівка-Рівне

Ранее сообщалось, что из-за вражеского удара по Селидовому обесточена водонасосная станция, без воды 12 тыс. абонентов

Автор: 

Донецкая область (9642) водоснабжение (722) Покровск (591)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопці поспішають.
показать весь комментарий
04.05.2024 12:31 Ответить
Донецька фільтрувальна станція, місто Авдіївка, селище Ласточкіне, село Степове, село Сєверне, село Водяне, селище Первомайське, село Семенівка, село Соловйове, село Тоненьке, село Богданівка, село Орлівка, селище Новомихайлівка, село Очеретине.

Це неповний список.

Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його команди професіоналів. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
показать весь комментарий
04.05.2024 12:35 Ответить
Дуже смачна. Пасує до Великдня.
https://happypen-photos.s3.eu-north-1.amazonaws.com/14206/konfety-ko-ko-choco-white-1kg-roshen0
показать весь комментарий
04.05.2024 13:44 Ответить
 
 