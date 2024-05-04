Покровск и Мирноград без водоснабжения из-за повреждения водопровода. ФОТО
Утром 4 мая Покровск и Мирноград Донецкой области временно остались без водоснабжения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадал участок водопровода Карловка-Ровно, в результате чего остановлена модульная фильтровальная станция, которая сейчас обеспечивает водоснабжение части Покровского района.
"Специалисты уже начали ремонт водопровода. Когда работы будут завершены, подача воды будет восстановлена", - уточнил он.
О сроках восстановления водоснабжения пока не указывается.
Ранее сообщалось, что из-за вражеского удара по Селидовому обесточена водонасосная станция, без воды 12 тыс. абонентов
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Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його команди професіоналів. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
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