Покровськ та Мирноград без водопостачання через пошкодження водогону. ФОТО

Зранку 4 травня Покровськ та Мирноград на Донеччині тимчасово залишилися без водопостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждала ділянка водогону Карлівка-Рівне, внаслідок чого зупинена модульна фільтрувальна станція, яка наразі забезпечує водопостачання до частини Покровського району.

"Фахівці вже розпочали ремонт водогону. Коли роботи будуть завершені, подача води буде відновлена", - уточнив він.

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Про терміни відновлення водопостачання наразі не зазначається.

Раніше повідомлялося, що через ворожий удар по Селидовому знеструмлено водонасосну станцію, без води 12 тис. абонентів