Покровськ та Мирноград без водопостачання через пошкодження водогону. ФОТО
Зранку 4 травня Покровськ та Мирноград на Донеччині тимчасово залишилися без водопостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждала ділянка водогону Карлівка-Рівне, внаслідок чого зупинена модульна фільтрувальна станція, яка наразі забезпечує водопостачання до частини Покровського району.
"Фахівці вже розпочали ремонт водогону. Коли роботи будуть завершені, подача води буде відновлена", - уточнив він.
Про терміни відновлення водопостачання наразі не зазначається.
Раніше повідомлялося, що через ворожий удар по Селидовому знеструмлено водонасосну станцію, без води 12 тис. абонентів
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Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його команди професіоналів. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
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