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Покровськ та Мирноград без водопостачання через пошкодження водогону. ФОТО

Зранку 4 травня Покровськ та Мирноград на Донеччині тимчасово залишилися без водопостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждала ділянка водогону Карлівка-Рівне, внаслідок чого зупинена модульна фільтрувальна станція, яка наразі забезпечує водопостачання до частини Покровського району.

"Фахівці вже розпочали ремонт водогону. Коли роботи будуть завершені, подача води буде відновлена", - уточнив він.

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Про терміни відновлення водопостачання наразі не зазначається.

Пошкоджений водогін Карлівка-Рівне

Раніше повідомлялося, що через ворожий удар по Селидовому знеструмлено водонасосну станцію, без води 12 тис. абонентів

Автор: 

Донецька область (8453) водопостачання (832) Покровськ (624)


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Хлопці поспішають.
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04.05.2024 12:31 Відповісти
Донецька фільтрувальна станція, місто Авдіївка, селище Ласточкіне, село Степове, село Сєверне, село Водяне, селище Первомайське, село Семенівка, село Соловйове, село Тоненьке, село Богданівка, село Орлівка, селище Новомихайлівка, село Очеретине.

Це неповний список.

Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його команди професіоналів. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
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04.05.2024 12:35 Відповісти
Дуже смачна. Пасує до Великдня.
https://happypen-photos.s3.eu-north-1.amazonaws.com/14206/konfety-ko-ko-choco-white-1kg-roshen0
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04.05.2024 13:44 Відповісти
 
 