Один человек погиб и двое ранены вследствие обстрелов оккупантами Донетчины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне 4 мая нанесли ракетный удар по Дружковке и обстреляли "Градами" Часов Яр в Донецкой области, есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате ракетного удара россиян по Дружковке погиб 46-летний мужчина. Кроме того, разрушен дом и автомобиль, повреждены 11 домов и линии электропередач.
Под огонь "Градов" попал Часов Яр, в результате чего два человека ранены, повреждены 3 многоэтажки и складское помещение.
"Россияне не прекращают обстрелы Донетчины - оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОВА.
Ранее сообщалось, что возле Степного в Донецкой области идентифицировали посадку, где накануне обнаружили тела по меньшей мере 80 оккупантов.
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