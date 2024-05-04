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Один человек погиб и двое ранены вследствие обстрелов оккупантами Донетчины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне 4 мая нанесли ракетный удар по Дружковке и обстреляли "Градами" Часов Яр в Донецкой области, есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ракетного удара россиян по Дружковке погиб 46-летний мужчина. Кроме того, разрушен дом и автомобиль, повреждены 11 домов и линии электропередач.

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Наслідки атак на Донеччину 4 травня

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Под огонь "Градов" попал Часов Яр, в результате чего два человека ранены, повреждены 3 многоэтажки и складское помещение.

Наслідки атак на Донеччину 4 травня

"Россияне не прекращают обстрелы Донетчины - оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОВА.

Наслідки атак на Донеччину 4 травня
Наслідки атак на Донеччину 4 травня
Наслідки атак на Донеччину 4 травня

Ранее сообщалось, что возле Степного в Донецкой области идентифицировали посадку, где накануне обнаружили тела по меньшей мере 80 оккупантов.

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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От нечисть кацарила,ну для чого бити по цих будинках? Коли ж ви вже пожнете те ж саме!!!!
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04.05.2024 21:20 Ответить
 
 