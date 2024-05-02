Идентифицирована посадка возле Степного, где нашли, по меньшей мере, 80 тел российских оккупантов. ВИДЕО
В сети идентифицировали посадку возле Степного в Донецкой области. Накануне там обнаружили тела, по меньшей мере, 80 оккупантов.
Видео с идентификацией обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Накануне было опубликовано видео, на котором показано как сейчас выглядит одна из посадок вокруг Степного.
На участке 444 метра насчитали 82 тела.
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+17 Gary Grant
показать весь комментарий02.05.2024 13:12
+15 Деніс Войцеховський
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+10 GICKO_ BANAN
показать весь комментарий02.05.2024 13:24
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И еще видео попалось, как оккупант гуляет по посадке, которая буквально завалена трупами его, так сказать, боевых товарищей. На каждом метре лежит тело, в разной степени разложения, никто их вывозить-хоронить, похоже, не собирается. Одна посадка обошлась им примерно в роту. "Я бы полгода назад в такое не поверил" - говорит он задумчиво. Повезло, раз прожил целых полгода.
Риторические вопросы, вроде: зачем и почему, задавать не буду, нет смысла, все и так понятно. Натурально, как лемминги. Но если про леммингов, кто не в курсе - это миф, то тут - чистейшая правда. Нулевая ценность жизни, в том числе своей. Чистая культура смерти. Полоумный Соловьев как-то говорил, что смерти нет, обращаясь к каким-то воякам. Есть, еще как есть…
У промислових масштабах німці в 1941 утилізували. Нам до них як до Місяця рачки.
Процес "дарування життя" - суто технологічний. Як на фермах з вирощування курей на забій.
Москальня довбана , заберіть своїх братків із украінської землі ‼️
"Пользователи из россии прислали нам скриншоты, предположительно с телами украинских военнослужащих, в количестве 10 штук (хотя даже там есть очень спорные моменты)."
Хочу додати, що українських військових там рахували за наявністю лише шолома, хоча поряд лежать два орка(виходе якби лежала пара тактичних перчаток то казали б що загинуло два українці).