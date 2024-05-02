Идентифицирована посадка возле Степного, где нашли, по меньшей мере, 80 тел российских оккупантов. ВИДЕО

В сети идентифицировали посадку возле Степного в Донецкой области. Накануне там обнаружили тела, по меньшей мере, 80 оккупантов.

Видео с идентификацией обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Накануне было опубликовано видео, на котором показано как сейчас выглядит одна из посадок вокруг Степного.

На участке 444 метра насчитали 82 тела.