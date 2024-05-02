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Новини Війна
23 008 16

Ідентифіковано посадку біля Степового, де знайшли щонайменше 80 тіл російських окупантів. ВIДЕО

У мережі ідентифікували посадку біля Степового на Донеччині. Напередодні там виявили тіла щонайменше 80 окупантів.

Відео з ідентифікацією оприлюднено у мережі, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні було опубліковано відео, на якому показано який вигляд нині має одна із посадок навколо Степового.

На ділянці 444 метри нарахували 82 тіла.

війна

Автор: 

Донецька область (8328)


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Топ коментарі
+17
"Дайте мне СМИ и я превращу любой народ в стадо свиней"-Й.Геббельс. Вот поэтому СБУ должна плотно заняться всякими скабеихами,симоняншами,Соловьевым и тому подобной мразью. БПЛА должны лететь в Останкино. Почему этим не занимаются? Непонимание глубины проблемы? Напомнить про "радио 1000 холмов"?
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02.05.2024 13:12
+15
З Ауслендера:
И еще видео попалось, как оккупант гуляет по посадке, которая буквально завалена трупами его, так сказать, боевых товарищей. На каждом метре лежит тело, в разной степени разложения, никто их вывозить-хоронить, похоже, не собирается. Одна посадка обошлась им примерно в роту. "Я бы полгода назад в такое не поверил" - говорит он задумчиво. Повезло, раз прожил целых полгода.
Риторические вопросы, вроде: зачем и почему, задавать не буду, нет смысла, все и так понятно. Натурально, как лемминги. Но если про леммингов, кто не в курсе - это миф, то тут - чистейшая правда. Нулевая ценность жизни, в том числе своей. Чистая культура смерти. Полоумный Соловьев как-то говорил, что смерти нет, обращаясь к каким-то воякам. Есть, еще как есть…
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02.05.2024 13:06
+10
Господь все баче і не мені його вчити . Але навіщо дарувати життя тваринам , які їдуть за сотні кілометрів, та вікидують своє життя у сміттєву кучу , та ще хочуть відібрати чиєсь.
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02.05.2024 13:24
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З Ауслендера:
И еще видео попалось, как оккупант гуляет по посадке, которая буквально завалена трупами его, так сказать, боевых товарищей. На каждом метре лежит тело, в разной степени разложения, никто их вывозить-хоронить, похоже, не собирается. Одна посадка обошлась им примерно в роту. "Я бы полгода назад в такое не поверил" - говорит он задумчиво. Повезло, раз прожил целых полгода.
Риторические вопросы, вроде: зачем и почему, задавать не буду, нет смысла, все и так понятно. Натурально, как лемминги. Но если про леммингов, кто не в курсе - это миф, то тут - чистейшая правда. Нулевая ценность жизни, в том числе своей. Чистая культура смерти. Полоумный Соловьев как-то говорил, что смерти нет, обращаясь к каким-то воякам. Есть, еще как есть…
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02.05.2024 13:06 Відповісти
"Дайте мне СМИ и я превращу любой народ в стадо свиней"-Й.Геббельс. Вот поэтому СБУ должна плотно заняться всякими скабеихами,симоняншами,Соловьевым и тому подобной мразью. БПЛА должны лететь в Останкино. Почему этим не занимаются? Непонимание глубины проблемы? Напомнить про "радио 1000 холмов"?
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02.05.2024 13:12 Відповісти
Не допоможе. Ще є Інтернет, він забитий тим самим лайном.
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02.05.2024 13:13 Відповісти
бпла проти конкретної людини за тисячі км, це неефективно. Ось статуетка із тротілом - інша справа.
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02.05.2024 13:19 Відповісти
Це вже промислові масштаби утилізації рашні.
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02.05.2024 13:15 Відповісти
Ні, дрібномануфактурні.
У промислових масштабах німці в 1941 утилізували. Нам до них як до Місяця рачки.
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02.05.2024 13:23 Відповісти
Мабуть, КОВІД покосив. Маки носити треба і щеплення робити вчасно.
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02.05.2024 13:19 Відповісти
Господь все баче і не мені його вчити . Але навіщо дарувати життя тваринам , які їдуть за сотні кілометрів, та вікидують своє життя у сміттєву кучу , та ще хочуть відібрати чиєсь.
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02.05.2024 13:24 Відповісти
Може, він і бачить, але нічого не робить.
Процес "дарування життя" - суто технологічний. Як на фермах з вирощування курей на забій.
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02.05.2024 13:38 Відповісти
Страшно навіть уявити , який стоїть там сморід 🙁
Москальня довбана , заберіть своїх братків із украінської землі ‼️
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02.05.2024 13:39 Відповісти
рузкие сваих не бросают - ага, конешно)) Эта конкретная посадочка уже несколько месяцев под русней, там сейчас проходной двор, дроны наши там почти не работают. Какие могут быть причины у пидоров не вывозить свои трупы? Только одна - командиры этих трупаков до сих пор получают зарплаты и БК на этих двухсотиков
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02.05.2024 14:40 Відповісти
В оригінальному джерелі Deep state, зазначено що наразі не можливо точно ідентифікувати кількість кацапів серед тих тіл...
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02.05.2024 14:54 Відповісти
В оригіналі, а саме "russia no context" опублікували те відео та провели невелике розслідування, сказано:

"Пользователи из россии прислали нам скриншоты, предположительно с телами украинских военнослужащих, в количестве 10 штук (хотя даже там есть очень спорные моменты)."

Хочу додати, що українських військових там рахували за наявністю лише шолома, хоча поряд лежать два орка(виходе якби лежала пара тактичних перчаток то казали б що загинуло два українці).
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02.05.2024 15:15 Відповісти
Вміють кацапи здихати, молодці, ще б краще щоб вони це робили на своїх болотах.
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02.05.2024 15:40 Відповісти
А зачем мне посадка, лесополоса и какие то труппы кацапов? И то что их 80 или 90? Их не забирают, жигули не дают---неужели кому то полегчало? Да фронт на донецком направлении буквально держится на солдатах, а не на бое-комплекте к сроку, инженерные сооружения терпимые, прикрытие артой, рсзо и итд?! Вот что нужно позарез сегодня! Кацапня прёт---что не знали и не знаем или не хотим знать?! Дрочинакирпичи-чи!
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02.05.2024 19:24 Відповісти
Сбылась мечта кацапов - сдохнуть под Нью-Йорком! 👍
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03.05.2024 13:07 Відповісти
 
 