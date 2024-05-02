Ідентифіковано посадку біля Степового, де знайшли щонайменше 80 тіл російських окупантів. ВIДЕО
У мережі ідентифікували посадку біля Степового на Донеччині. Напередодні там виявили тіла щонайменше 80 окупантів.
Відео з ідентифікацією оприлюднено у мережі, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні було опубліковано відео, на якому показано який вигляд нині має одна із посадок навколо Степового.
На ділянці 444 метри нарахували 82 тіла.
Топ коментарі
+17 Gary Grant
показати весь коментар02.05.2024 13:12
+15 Деніс Войцеховський
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+10 GICKO_ BANAN
показати весь коментар02.05.2024 13:24
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И еще видео попалось, как оккупант гуляет по посадке, которая буквально завалена трупами его, так сказать, боевых товарищей. На каждом метре лежит тело, в разной степени разложения, никто их вывозить-хоронить, похоже, не собирается. Одна посадка обошлась им примерно в роту. "Я бы полгода назад в такое не поверил" - говорит он задумчиво. Повезло, раз прожил целых полгода.
Риторические вопросы, вроде: зачем и почему, задавать не буду, нет смысла, все и так понятно. Натурально, как лемминги. Но если про леммингов, кто не в курсе - это миф, то тут - чистейшая правда. Нулевая ценность жизни, в том числе своей. Чистая культура смерти. Полоумный Соловьев как-то говорил, что смерти нет, обращаясь к каким-то воякам. Есть, еще как есть…
У промислових масштабах німці в 1941 утилізували. Нам до них як до Місяця рачки.
Процес "дарування життя" - суто технологічний. Як на фермах з вирощування курей на забій.
Москальня довбана , заберіть своїх братків із украінської землі ‼️
"Пользователи из россии прислали нам скриншоты, предположительно с телами украинских военнослужащих, в количестве 10 штук (хотя даже там есть очень спорные моменты)."
Хочу додати, що українських військових там рахували за наявністю лише шолома, хоча поряд лежать два орка(виходе якби лежала пара тактичних перчаток то казали б що загинуло два українці).