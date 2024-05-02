Ідентифіковано посадку біля Степового, де знайшли щонайменше 80 тіл російських окупантів. ВIДЕО

У мережі ідентифікували посадку біля Степового на Донеччині. Напередодні там виявили тіла щонайменше 80 окупантів.

Відео з ідентифікацією оприлюднено у мережі, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні було опубліковано відео, на якому показано який вигляд нині має одна із посадок навколо Степового.

На ділянці 444 метри нарахували 82 тіла.