Посадка навкого Степового всіяна трупами окупантів: 82 тіла російських загарбників на 400 метрів. ВIДЕО

У мережі поширується відео, на якому показано який вигляд нині має одна із посадок навколо Степового. Територія всіяна трупами окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Саме тут до лютого 2024 року вирішувалася доля Авдіївки: якби хутір був взятий, то росіяни вийшли б до Бердичів і фактично перерізали основну дорогу постачання міста. Тут їх наступ було зупинено.

"Якщо порахувати, то на ділянці 444 метри за ці 7 хвилин відео, можна порахувати 82 тіла.", - додали у дописі.

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