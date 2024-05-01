Посадка вокруг Степового усеяна трупами оккупантов: 82 тела российских захватчиков на 400 метров. ВИДЕО
В сети распространяется видео, на котором показано как сейчас выглядит одна из посадок вокруг Степового. Территория усеяна трупами оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Именно здесь до февраля 2024 года решалась судьба Авдеевки: если бы хутор был взят, то россияне вышли бы к Бердичам и фактически перерезали основную дорогу снабжения города. Здесь их наступление было остановлено.
"Если посчитать, то на участке 444 метра за эти 7 минут видео, можно посчитать 82 тела.", - добавили в заметке.
Топ комментарии
+56 Орест Гарай
показать весь комментарий01.05.2024 10:29
+31 Oleksii Pilevych #582021
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+25 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.05.2024 10:07
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Нормальна людина не поїде воювати - подихати до сусідньої країни хєр зна за що!
Показали, но сказали, что груды трупов - это "убитые военные ВСУ"...
Вот в этой подлости, в этой подоночной лживости и заключается вся сущность этих болотных выродков.
Тільки не зрозуміло, чому русня досі каву у Львові не п'є.
яким чином відбулось заміщення захисників в окопах посадки на орків?
Скоро на Кієв підуть.
Звісно, якість "еліти" в нас така, що в опції "знищувати кацапів" є неприємна річ під назвою "можна і самому загинути". Але це вже точно не тільки "еліти" провина, а і наша теж - недопрацювали, не відібрали в 2010 та 2019 роках у відвартих зєлєбоб та любителів "крєпкіх хозяйствєнніков з 2 строками в колонії" паспорти в день виборів. А могли і відібрати.
* Програш у війні 1904 року проти Япінії - великі втрати. Як наслідок - "революція 1905 року".
* Величезні втрати у компаніях 1915-1916 років. Як наслідок - повний розвал державної вертикалі управління, чвари у вищому керівництві, захоплення влади дрібною політичною партією "більшовиків" в 1917 році.
* Афган. 1979-1989 роки - втрата до сотні тисяч вояків вбитими і пораненими, декількох сотень гвинтокрилів, декількох тисяч ракет. Як наслідок - деморалізація суспільства, величезний наркотрафік з зони бойових дій, спалах масової наркоманії, сухий закон і в результаті - повний розвал імперії за повним ігноруванням всіх верств населення цього факту.
Революція 1905 - 🤣 Заворушення по факту, не більше. Революцієй ії називали радянські історики.
1915 - 1917 Фінансування американськими корпораціями через банк Ватикану за посередництвом Німецького Генштабу Революції в росії. В першу чергу був прибраний цар як основа всієї російської державності - Православ'я. По свідченням з самого Ватикану на цю операцію було виділено більше 660 мілійонів рублів золотом. В наступні 20 років США, Великобританія, Чехія і деякі країни робили ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЮ бувщої російської імперії, з будівництвом електростанцій, заводів, фабрик і електрифікації всього срср. Навзаєм корпорації отримували дешеву сировину, корисні копалини, ліс, природні ресурси, газ, нафту і сировину на їх основі. Західні допомогу в індустрілзації срср визнавала і верхівка комуністів.
Совок підкосив не Афган, а Чорнобиль - грощі на ліквідацію аварії на ЧАЕС були непідйомні навіть для такого монстра як срср. Грощі на пряму ліквідацію, пенсії по інвалідності, грощі на лікування і інш. все це економіка совка не потягнула.
КАЦАПАМ ПЛЮВАТИ НА ВТРАТИ - це просто факт і генетичний код фіноугрів - московитів, бо вони від дитинства кончені, нажаль звісно, бо з конченим домовитись неможливо і слово конченого нічого не варте.
Так, Чорнобиль. Але ж він був разом з Афганом.
От ... 1 2 3 4 5
Те ж саме якщо зрівняти загиблих в наслідок аварії на Чорнобилі і в Афгані, то це несопоставимо.
Ідеологічної кризи ніякої не було - комунізм це такий сіфіліс який пристосовується до любих змін і настроїв у суспільстві, на прикладі Китаю цедобре видно, проблема була чисто ЕКОНОМІЧНОГО характеру - Савдепія більше не могла тягатися з Заходом у ідеологічній боротьбі, бо на фінансування "всесвітньої революції" по всіх континентах банально вже не було грошей. Савдепія проіснувала може і на десятеріччя більше навіть при пустих полицях магазинів, але це мало кому було потрібно, ні Горбачову, ні КДБ. То б то версія що Афган якось по особливому посприяв розвалу СРСР це лише гіпотеза.
https://historyukrainian.blogspot.com/2015/02/blog-post_28.html#more Я не знаю, чи де у світі поводяться так жорстоко з жінками, як у московському селі. Московська народна мудрість каже: "Риба - не м'ясо, баба - не людина", "Для бабів і звірів суду немає". Коли я питав учасників громадянської війни, чи вони не гидяться вбивати один одного, то вони із здивуванням відповідали: "А кому це шкодить? Людей багато. Всім вистачить". А де ж той - так гарно змальований нашою літературою - богобоязний шукач правди і справедливості "русский мужичок"? Я шукав його по всій Московщині і не знайшов. Не знайшов, бо він існував лише у мріях наших письменників, а не в житті" (М. Горький. "Русская жестокость").
МИР!ТРУП! МАЙ
Угрёбищные совки пели и плясали в парках им. Горького под слащаво-приторные песенки Утёсова ...
Вот в этом тупом уродском бесчувствии к своим же потерям и жертвам - главное дикое преимущество рашистской Орды перед цивилизованными народами.
http://xn----7sbbjyeivdy9a8l.xn--p1ai/entity/30013 Харочкин Андрей Митрофанович
1893 г.р.
Место рождения: Ставропольский край, Новоселицкий р-н, с. Журавское
призван Новоселицким райвоенкоматом 08.1942, звание/должность рядовой
пропал без вести 00.10.43
советский колхозник 50-ти лет в 1942 году - это совсем не то же самое, что 50-ти летний житель Праги, Кракова или Львова в 2022 году.
старики старше 50 лет, когда у человека зрение уже ни к чёрту, мотню уже не видящие, чтобы пуговицы застегнуть, были супер-снайперами, дети, типа 12-летнего Марата Казея, запросто уничтожали целый взвод эсэсовцев...
після 50 зір тільки гострішає, це природне явище
так, читати складніше а вдаль дивитись - краще
для снайпера - саме те