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Новости Видео Война
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Посадка вокруг Степового усеяна трупами оккупантов: 82 тела российских захватчиков на 400 метров. ВИДЕО

В сети распространяется видео, на котором показано как сейчас выглядит одна из посадок вокруг Степового. Территория усеяна трупами оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Именно здесь до февраля 2024 года решалась судьба Авдеевки: если бы хутор был взят, то россияне вышли бы к Бердичам и фактически перерезали основную дорогу снабжения города. Здесь их наступление было остановлено.

карта

"Если посчитать, то на участке 444 метра за эти 7 минут видео, можно посчитать 82 тела.", - добавили в заметке.

війна

Также смотрите: Оккупант умирает после взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534)


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Топ комментарии
+56
Привід для радості, насправді, є великий: вперше за 500 років Україна має можливість знищувати кацапів в товарних кількостях. Так, війна. Так, гинуть патріоти. Так, ракетні удари. Але в в 33-37 роках 20го сторіччя в українців такої можливості (системно боротися) не було. Єдиний вибір, який мали українці - отримати кулю в потилицю в застінках НКВД в Києві, згнити на лісоповалі на Соловках чи Колимі або жерти власних дітей з-за голоду, створеного комуняками.
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01.05.2024 10:29
+31
Кацапи- дегенерати!
Нормальна людина не поїде воювати - подихати до сусідньої країни хєр зна за що!
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01.05.2024 10:14
+25
канашенкав-патєрь нєт...
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01.05.2024 10:07
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канашенкав-патєрь нєт...
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01.05.2024 10:07 Ответить
...санитарние
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01.05.2024 11:46 Ответить
Это все - дохлые санитары
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01.05.2024 12:44 Ответить
Хозяйновиті кацапи. Не хочуть , щоб добро пропадало
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01.05.2024 10:10 Ответить
Прибігли другі - вже по Одесі б"ють касетниками - а нам ніяк не підвезуть
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01.05.2024 10:12 Ответить
Кацапи- дегенерати!
Нормальна людина не поїде воювати - подихати до сусідньої країни хєр зна за що!
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01.05.2024 10:14 Ответить
За Ладу для Ашота.
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01.05.2024 10:26 Ответить
Оце для Скабєєвої та Соловьова сюжетик гарний.
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01.05.2024 11:04 Ответить
********* й Сцікульов такого ніколи не покажуть.
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02.05.2024 03:09 Ответить
"********* й Сцікульов такого ніколи не покажуть."

Показали, но сказали, что груды трупов - это "убитые военные ВСУ"...

Вот в этой подлости, в этой подоночной лживости и заключается вся сущность этих болотных выродков.
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02.05.2024 06:59 Ответить
это скрепы у них такие
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01.05.2024 16:45 Ответить
Для них це - нормально.
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01.05.2024 10:15 Ответить
так, а чиї це втрати...він напочатку каже, що ,,хорошо ххли окопались,,
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01.05.2024 18:45 Ответить
Звичайно, то хохли. У русскіх потєрь нєт, воюют нє чіслом, а умєнієм. Ето укрорєйх мясом закідиваєт, потому что тупиє і оружія только сапьорниє лопаткі. Імєнно потому на росіі нєт нікакой мобілізаціі, а на урінє послєдніх інвалідов как собак отлавлівают.
Тільки не зрозуміло, чому русня досі каву у Львові не п'є.
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02.05.2024 07:54 Ответить
вище було запитання, бачу його видалили...воно конкретне, не продиктоване емоціями...
яким чином відбулось заміщення захисників в окопах посадки на орків?
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02.05.2024 08:46 Ответить
Та кажу ж, то хохли дохлі лежать. У русскіх потєрь нєт.
Скоро на Кієв підуть.
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02.05.2024 09:31 Ответить
нічому радіти, бурятів і зеків москалі мають достатньо
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01.05.2024 10:21 Ответить
Привід для радості, насправді, є великий: вперше за 500 років Україна має можливість знищувати кацапів в товарних кількостях. Так, війна. Так, гинуть патріоти. Так, ракетні удари. Але в в 33-37 роках 20го сторіччя в українців такої можливості (системно боротися) не було. Єдиний вибір, який мали українці - отримати кулю в потилицю в застінках НКВД в Києві, згнити на лісоповалі на Соловках чи Колимі або жерти власних дітей з-за голоду, створеного комуняками.
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01.05.2024 10:29 Ответить
і завжди незмінною залишається еліта яка тягне країну в прірву
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01.05.2024 11:30 Ответить
За 33 роки незалежності "еліта" все ж таки дозволила вирватись з координат "куля в потилицю, Соловки, примусова медикаментозна психіатрія, канібалізм". Додався ще принаймні один вибір: знищувати кацапів з важкої зброї в незалежній Україні.

Звісно, якість "еліти" в нас така, що в опції "знищувати кацапів" є неприємна річ під назвою "можна і самому загинути". Але це вже точно не тільки "еліти" провина, а і наша теж - недопрацювали, не відібрали в 2010 та 2019 роках у відвартих зєлєбоб та любителів "крєпкіх хозяйствєнніков з 2 строками в колонії" паспорти в день виборів. А могли і відібрати.
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01.05.2024 16:31 Ответить
Якщо би УНР тоді підтримала Європа, як нас сьогодні, то прадіди би теж вистояли та зберегли незалежність. Але незмінний факт, що ми як тоді так і сьогодні залежимо від заходу, тільки так ми можемо щось зробити переважающому ворогу.
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01.05.2024 18:41 Ответить
Бурятів загалом 400000 було, зеків теж, зеків залишилось 150000, про бурятів не пишуть. Так що не так їх і багато.
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01.05.2024 10:36 Ответить
***** их на расплод немножко оставил . а ..неизвестному буряту .. возле мавзалея поставят памятник верхом на белом унитазе и надпись ..деды ваевали а мы детей убивали и марадерили..
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01.05.2024 17:03 Ответить
Наші Хаймарси файно попрацювали.
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01.05.2024 10:21 Ответить
Біосміття
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01.05.2024 10:22 Ответить
А кацапам пох. Zoмбостадо пре і пре. Орда.
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01.05.2024 10:24 Ответить
не пох. Якби було пох, вони б воювали значно спокійніше - особовий склад і в них не безкінечний. І вони це знають краще за нас. Але зараз, перед приходом 5-6 пакетів допомоги на майже $2`500`000`000 допомоги з купою "подаруночків" у вигляді ракет для хаймарсів, 155мм снарядів, батальйонних комплектів бронетехніки, тисяч новеньких ПТРК - вони намагаються захопити максимум, який дозволяють ліміти БК в арт-частинах ЗСУ.
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01.05.2024 16:35 Ответить
Довбані лемінги.
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01.05.2024 10:30 Ответить
Землі, їй все єдино, апатити чи лайно московське!!
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01.05.2024 10:45 Ответить
орда,вона і в Африці орда!
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01.05.2024 10:55 Ответить
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01.05.2024 11:00 Ответить
На видео надо разместить лозунг рашиков -"Где мы, там Победа!" или "Можем повторить!"
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01.05.2024 11:23 Ответить
Кацапи це такий народ яким плювати на втрати, вони самі себе рахують за м'ясо яке розмножується кожний рік, це на повному сурйозі їм з дитячого садка вбивають в голови.
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01.05.2024 11:54 Ответить
Відверта брехня щодо "кацапам...плювати на втрати".

* Програш у війні 1904 року проти Япінії - великі втрати. Як наслідок - "революція 1905 року".
* Величезні втрати у компаніях 1915-1916 років. Як наслідок - повний розвал державної вертикалі управління, чвари у вищому керівництві, захоплення влади дрібною політичною партією "більшовиків" в 1917 році.
* Афган. 1979-1989 роки - втрата до сотні тисяч вояків вбитими і пораненими, декількох сотень гвинтокрилів, декількох тисяч ракет. Як наслідок - деморалізація суспільства, величезний наркотрафік з зони бойових дій, спалах масової наркоманії, сухий закон і в результаті - повний розвал імперії за повним ігноруванням всіх верств населення цього факту.
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01.05.2024 16:41 Ответить
Не робіть КОМПЛИМЕНТІВ болоту - вони КОНЧЕНІ від народження.

Революція 1905 - 🤣 Заворушення по факту, не більше. Революцієй ії називали радянські історики.

1915 - 1917 Фінансування американськими корпораціями через банк Ватикану за посередництвом Німецького Генштабу Революції в росії. В першу чергу був прибраний цар як основа всієї російської державності - Православ'я. По свідченням з самого Ватикану на цю операцію було виділено більше 660 мілійонів рублів золотом. В наступні 20 років США, Великобританія, Чехія і деякі країни робили ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЮ бувщої російської імперії, з будівництвом електростанцій, заводів, фабрик і електрифікації всього срср. Навзаєм корпорації отримували дешеву сировину, корисні копалини, ліс, природні ресурси, газ, нафту і сировину на їх основі. Західні допомогу в індустрілзації срср визнавала і верхівка комуністів.

Совок підкосив не Афган, а Чорнобиль - грощі на ліквідацію аварії на ЧАЕС були непідйомні навіть для такого монстра як срср. Грощі на пряму ліквідацію, пенсії по інвалідності, грощі на лікування і інш. все це економіка совка не потягнула.

КАЦАПАМ ПЛЮВАТИ НА ВТРАТИ - це просто факт і генетичний код фіноугрів - московитів, бо вони від дитинства кончені, нажаль звісно, бо з конченим домовитись неможливо і слово конченого нічого не варте.
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01.05.2024 18:32 Ответить
Неефективна економіка. Політична та ідеологічна криза компартії Союзу.

Так, Чорнобиль. Але ж він був разом з Афганом.

От ... 1 2 3 4 5
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01.05.2024 19:57 Ответить
Маштаби Афгана і Чорнобиля різні - перший всісвітнього маштабу і потребував таких же вливань КОЖЕН РІК, коли Афган це була внутрішня проблема і рана совка яка з кожним роком загоювалась.
Те ж саме якщо зрівняти загиблих в наслідок аварії на Чорнобилі і в Афгані, то це несопоставимо.
Ідеологічної кризи ніякої не було - комунізм це такий сіфіліс який пристосовується до любих змін і настроїв у суспільстві, на прикладі Китаю цедобре видно, проблема була чисто ЕКОНОМІЧНОГО характеру - Савдепія більше не могла тягатися з Заходом у ідеологічній боротьбі, бо на фінансування "всесвітньої революції" по всіх континентах банально вже не було грошей. Савдепія проіснувала може і на десятеріччя більше навіть при пустих полицях магазинів, але це мало кому було потрібно, ні Горбачову, ні КДБ. То б то версія що Афган якось по особливому посприяв розвалу СРСР це лише гіпотеза.
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01.05.2024 23:28 Ответить
Щодо краху совка, там зіграли роль три речі: Чорнобиль, антиалкогольна реформа, яка позбавила бюджет значних доходів, і загальносвідове падінння цін на нафту - привіт дядьку Рейгану. Й усе, імперія рухнула.
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02.05.2024 21:57 Ответить
Антиалкогольна реформа то взагалі пальцем в небо, самогона і браги вистачало на всіх, іноді пили техспирт на підприємствах і часто травились, падіння на нафту з'їло резерви Совка, це не смертельно, бо ціни з часом повертаються на свій рівень, а добив Совок таки Чорнобиль, та і КДБ з Горбачовим були зачаровані західним життям.
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02.05.2024 23:38 Ответить
Не было политической воли утопить всех в крови, начиная с Берлина, с Румынии. Экономика работала бы себе ещё десятилетиями.
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03.05.2024 10:50 Ответить
ОЗНАЙОМТЕСЬ -
https://historyukrainian.blogspot.com/2015/02/blog-post_28.html#more Я не знаю, чи де у світі поводяться так жорстоко з жінками, як у московському селі. Московська народна мудрість каже: "Риба - не м'ясо, баба - не людина", "Для бабів і звірів суду немає". Коли я питав учасників громадянської війни, чи вони не гидяться вбивати один одного, то вони із здивуванням відповідали: "А кому це шкодить? Людей багато. Всім вистачить". А де ж той - так гарно змальований нашою літературою - богобоязний шукач правди і справедливості "русский мужичок"? Я шукав його по всій Московщині і не знайшов. Не знайшов, бо він існував лише у мріях наших письменників, а не в житті" (М. Горький. "Русская жестокость").
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01.05.2024 18:53 Ответить
Да бросьте..... ось вам першоджерело - "цап - не скотина, молдаван - не людина"....
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02.05.2024 11:47 Ответить
Зараз для кацапів лозунг МИР! ТРУП! МАЙ
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01.05.2024 17:02 Ответить
Орда за коротких 3 месяца Финской войны потеряла пол-миллиона красноармейцев, из них 165 тысяч убитыми/умершими от ран, а в стране этого почти никто и не заметил...

Угрёбищные совки пели и плясали в парках им. Горького под слащаво-приторные песенки Утёсова ...

Вот в этом тупом уродском бесчувствии к своим же потерям и жертвам - главное дикое преимущество рашистской Орды перед цивилизованными народами.
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02.05.2024 06:53 Ответить
Зато потом по первым месяцам Отечественной было заметно)
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02.05.2024 09:29 Ответить
Орки стали замечать огромные потери только в середине второго года войны, в июле 1942-го, когда военкоматы стали широченной метлой заметать на фронт 17-летних школьников и древних стариканов, 1893 года рождения, отвоеваших своё ещё в 1-ую мировую войны.

http://xn----7sbbjyeivdy9a8l.xn--p1ai/entity/30013 Харочкин Андрей Митрофанович

1893 г.р.

Место рождения: Ставропольский край, Новоселицкий р-н, с. Журавское

призван Новоселицким райвоенкоматом 08.1942, звание/должность рядовой

пропал без вести 00.10.43
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02.05.2024 09:47 Ответить
50 років - старікан? да я тебя!!!(с) 😁
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02.05.2024 11:53 Ответить
шановний пан Дима, я в общем-то ожидал такой реакции на "старикана", но всё-таки в моем тексте речь шла о мобилизации в 1942 году на фронт, в пехоту колхозников, родившихся в 1893 году, то есть, в прошлом веке ещё при царе Александре Третьем ...

советский колхозник 50-ти лет в 1942 году - это совсем не то же самое, что 50-ти летний житель Праги, Кракова или Львова в 2022 году.
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02.05.2024 23:27 Ответить
ну он у Полєвого герой снайпер у палаті з Мересьєвм, три війни пройшов, йому більше 50 було, але ж герой! 😁
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03.05.2024 08:17 Ответить
"Повесть о настоящем человеке" товарища Б.Полевого - это типичная советская пропагандистская сказка о советских чудо-богатырях:

старики старше 50 лет, когда у человека зрение уже ни к чёрту, мотню уже не видящие, чтобы пуговицы застегнуть, были супер-снайперами, дети, типа 12-летнего Марата Казея, запросто уничтожали целый взвод эсэсовцев...
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03.05.2024 10:46 Ответить
одразу видно що ви ще малолітній 😁
після 50 зір тільки гострішає, це природне явище
так, читати складніше а вдаль дивитись - краще
для снайпера - саме те
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03.05.2024 15:51 Ответить
А.П. Чехов : "В русских больше всего поражает их абсолютное тупое бесчувствие к человеческим страданиям и жертвам. В этой нравственной тупости и безразличии они очень похожи на азиатов, в первую очередь на китайцев."
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02.05.2024 10:55 Ответить
І це тількі ті кацапи яких видно, а скільки їх не показали та скільки розірвало на шматки взагалі не полічит
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01.05.2024 11:31 Ответить
Прикидую як там смердить ....
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01.05.2024 11:53 Ответить
На самом деле, внезапно не смердит. Сам не знаю почему, но в таких местах вони почти нет.
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02.05.2024 09:31 Ответить
В морг зайди а потім скажеш смердить чи не смердить
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02.05.2024 10:59 Ответить
Вот свезло *******, посмотрел на свое будущее. Да так подробно, с цветными картинками. Потому и голос бодрый, увидел, как красиво он будет выглядеть. Самке перед Махмудом стыдно не будет.
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01.05.2024 12:07 Ответить
Подихають за бункерного божевільного дідугана, який жре, ссить і серить від страху.
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01.05.2024 12:11 Ответить
Поваленные и повреждённые деревья жалко.
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01.05.2024 12:13 Ответить
и так вся земля украинская израненная...
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01.05.2024 16:48 Ответить
А тим часом десь у мухосранську сподіваються на "новую каліну".
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01.05.2024 12:59 Ответить
руцкіє савіх нібрасают, ані через ніх піріступают!
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01.05.2024 15:04 Ответить
Ужас какой, кто будет все это гамно убирать потом??
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01.05.2024 15:10 Ответить
пусть военнопленные, а то сидят как в санатории и конвертики клеят
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01.05.2024 16:50 Ответить
эти трупы едят собаки . коты . лисицы . воронье --- все бродячие животные жрут трупы и это неправильно трупы должны ехать домой в ********* чтобы видело раша-быдло результаты ..сво.. но ***** это не надо ..пропал безвести.. и гробовые не надо платить жене хероя ..сво.. и похорон поменьше и вопросов . а ***** и за что гибнут ..асвабадители..
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01.05.2024 17:15 Ответить
Десь писали, спецом не прибирають. Чекають, поки висохнуть - легше потім виносити, вивозити. Не знаю наскільки правда.
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01.05.2024 19:59 Ответить
жалко, ой как жалко деревья. Им бы жить да жить.
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01.05.2024 19:01 Ответить
Перша світова відпочиває... Голови, ноги, частини тулобів... Кілька свіженьких промайнуло... Спитаи за що подохли, А х..зна? Просто так..
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01.05.2024 20:35 Ответить
крофь атаца...
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01.05.2024 23:24 Ответить
люблю наших хлопців! Молодці! скільки паскуди перебили!
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02.05.2024 08:10 Ответить
Русня уже писала, что это ЗСУ?) Там по форме 200% понятно, что это русоскот.
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02.05.2024 09:33 Ответить
страшні картинки - зовсім не страшні(с) 😁
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02.05.2024 11:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k2JZD_kOHtM файно!
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02.05.2024 12:05 Ответить
Ожидается бум продаж лада-калин.
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02.05.2024 17:33 Ответить
 
 