Посадка вокруг Степового усеяна трупами оккупантов: 82 тела российских захватчиков на 400 метров. ВИДЕО

В сети распространяется видео, на котором показано как сейчас выглядит одна из посадок вокруг Степового. Территория усеяна трупами оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Именно здесь до февраля 2024 года решалась судьба Авдеевки: если бы хутор был взят, то россияне вышли бы к Бердичам и фактически перерезали основную дорогу снабжения города. Здесь их наступление было остановлено.

"Если посчитать, то на участке 444 метра за эти 7 минут видео, можно посчитать 82 тела.", - добавили в заметке.

Также смотрите: Оккупант умирает после взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского дрона. ВИДЕО