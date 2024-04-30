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Оккупант умирает после взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент успешной боевой работы украинского воина опубликован в соцсетях.

Также смотрите: Воины 63 ОМБр захватывают вражеский окоп и берут в плен нескольких российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+19
Оно глазки строит *****
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30.04.2024 15:11
+12
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30.04.2024 15:19
+11
Доброго здоровья и долгих лет!
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30.04.2024 15:08
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Доброго здоровья и долгих лет!
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30.04.2024 15:08 Ответить
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30.04.2024 15:19 Ответить
Оно глазки строит *****
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30.04.2024 15:11 Ответить
Прям братец единоутробный зайки фили, только колготок не хватает... и полное сходство, хотя там уже занято - портки уже полные вяличия... аж глазенки выпирает... вяличие то
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30.04.2024 15:20 Ответить
С зайкой фили не знаком, а какой у неё размер бюста?
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30.04.2024 15:50 Ответить
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30.04.2024 17:39 Ответить
ти диви як воно притворяєЦя, скотина! буцім здохло, шо навіть вибух поруч його не чіпає, але ж боляче хробаку, то воно не витримало та дригнуло ратицями
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30.04.2024 15:12 Ответить
Сафарі на хохлов, говорілі оні.
Вєсєло і дєнєг много, говорілі оні.
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30.04.2024 15:13 Ответить
живе воно.. і навіть не раняте - всі ратиці при ньому.. давай ше пєтард! в ґембу!
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30.04.2024 15:15 Ответить
наркоман якийсь
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30.04.2024 15:16 Ответить
А де хедшот? Вони ж так це *******...
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30.04.2024 15:18 Ответить
А очі добрі добрі🤪
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30.04.2024 15:21 Ответить
чого вони не конають в себе вдома?
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30.04.2024 15:25 Ответить
Остання думка - а в тюрьме січас макарони)))
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30.04.2024 15:26 Ответить
Навіщо добивати цих нелюдів, тратити цінні **********? Залишиться калікою для рідних та держави клопіт і виволокти його з поля бою теж проблема.
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30.04.2024 15:29 Ответить
..а скільки їх прикидається 200ми 300ми?.. - а ввечері такий встане та піде до своїх знову "мстіть хохлам" і далі..
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30.04.2024 16:08 Ответить
Сыграл в " Русскую рулетку" не фартануло не повезло.
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30.04.2024 15:42 Ответить
ще плюс 80 кілограмів рускава міра для українського біоценозу.
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30.04.2024 16:03 Ответить
...нагойдався
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30.04.2024 16:05 Ответить
И пусть канает! (с)
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30.04.2024 16:05 Ответить
Я теж хотів це написати 😡
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30.04.2024 18:48 Ответить
как там пуйло говорило??, а мы в рай???
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30.04.2024 16:05 Ответить
Таке враження що дурня ввімкнув ...
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30.04.2024 16:09 Ответить
Ракетний удар, здійснений у ніч на 30 квітня по цілях у Криму за допомогою американських балістичних ракет ATACMS, швидше за все, є випробуванням. Так говорить падло i зрадник Юрко Подлоляка. У своєму каналі він висловив занепокоєння щодо можливих ракетних ударів ЗСУ 9 травня. "Скоріш за все, ворог поступово промацує нашу систему ППО і, намагаючись завдати по ній удару, готується до основного удару, який, швидше за все, буде завдано напередодні або в саме свято 9 травня-прогавкала ця тварина.
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30.04.2024 16:35 Ответить
Не сиділось вдома,не ходилось на рибалку,ні ***** воно приїхало і тут здохло
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30.04.2024 16:45 Ответить
Не поспішає - котика жде...
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30.04.2024 17:20 Ответить
Як же ***** падло засрало нам Україну своїм лайном

Я думаю після того як воно здохне і ми відтиснемо московію за Кубань.

всією Європою прийдеться очищати і відновлювати Землю років 50 - 60
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30.04.2024 17:25 Ответить
Якийсь він не радісний!😁
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30.04.2024 18:06 Ответить
А как же мачіть хахлов?🤔
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30.04.2024 18:50 Ответить
Чи добивати поранених, дещо спірне питання…
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30.04.2024 20:39 Ответить
Кацапи скажуть - "Эта мантаж!"
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30.04.2024 20:48 Ответить
 
 