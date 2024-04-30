Оккупант умирает после взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент успешной боевой работы украинского воина опубликован в соцсетях.
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Вєсєло і дєнєг много, говорілі оні.
Я думаю після того як воно здохне і ми відтиснемо московію за Кубань.
всією Європою прийдеться очищати і відновлювати Землю років 50 - 60