УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9944 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 893 32

Окупант конає після вибуху боєприпаса, скинутого з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Воїни 63 ОМБр захоплюють ворожий окоп та беруть у полон кількох російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Оно глазки строит *****
показати весь коментар
30.04.2024 15:11
+12
показати весь коментар
30.04.2024 15:19
+11
Доброго здоровья и долгих лет!
показати весь коментар
30.04.2024 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доброго здоровья и долгих лет!
показати весь коментар
30.04.2024 15:08 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 15:19 Відповісти
Оно глазки строит *****
показати весь коментар
30.04.2024 15:11 Відповісти
Прям братец единоутробный зайки фили, только колготок не хватает... и полное сходство, хотя там уже занято - портки уже полные вяличия... аж глазенки выпирает... вяличие то
показати весь коментар
30.04.2024 15:20 Відповісти
С зайкой фили не знаком, а какой у неё размер бюста?
показати весь коментар
30.04.2024 15:50 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 17:39 Відповісти
ти диви як воно притворяєЦя, скотина! буцім здохло, шо навіть вибух поруч його не чіпає, але ж боляче хробаку, то воно не витримало та дригнуло ратицями
показати весь коментар
30.04.2024 15:12 Відповісти
Сафарі на хохлов, говорілі оні.
Вєсєло і дєнєг много, говорілі оні.
показати весь коментар
30.04.2024 15:13 Відповісти
живе воно.. і навіть не раняте - всі ратиці при ньому.. давай ше пєтард! в ґембу!
показати весь коментар
30.04.2024 15:15 Відповісти
наркоман якийсь
показати весь коментар
30.04.2024 15:16 Відповісти
А де хедшот? Вони ж так це *******...
показати весь коментар
30.04.2024 15:18 Відповісти
А очі добрі добрі🤪
показати весь коментар
30.04.2024 15:21 Відповісти
чого вони не конають в себе вдома?
показати весь коментар
30.04.2024 15:25 Відповісти
Остання думка - а в тюрьме січас макарони)))
показати весь коментар
30.04.2024 15:26 Відповісти
Навіщо добивати цих нелюдів, тратити цінні **********? Залишиться калікою для рідних та держави клопіт і виволокти його з поля бою теж проблема.
показати весь коментар
30.04.2024 15:29 Відповісти
..а скільки їх прикидається 200ми 300ми?.. - а ввечері такий встане та піде до своїх знову "мстіть хохлам" і далі..
показати весь коментар
30.04.2024 16:08 Відповісти
Сыграл в " Русскую рулетку" не фартануло не повезло.
показати весь коментар
30.04.2024 15:42 Відповісти
ще плюс 80 кілограмів рускава міра для українського біоценозу.
показати весь коментар
30.04.2024 16:03 Відповісти
...нагойдався
показати весь коментар
30.04.2024 16:05 Відповісти
И пусть канает! (с)
показати весь коментар
30.04.2024 16:05 Відповісти
Я теж хотів це написати 😡
показати весь коментар
30.04.2024 18:48 Відповісти
как там пуйло говорило??, а мы в рай???
показати весь коментар
30.04.2024 16:05 Відповісти
Таке враження що дурня ввімкнув ...
показати весь коментар
30.04.2024 16:09 Відповісти
Ракетний удар, здійснений у ніч на 30 квітня по цілях у Криму за допомогою американських балістичних ракет ATACMS, швидше за все, є випробуванням. Так говорить падло i зрадник Юрко Подлоляка. У своєму каналі він висловив занепокоєння щодо можливих ракетних ударів ЗСУ 9 травня. "Скоріш за все, ворог поступово промацує нашу систему ППО і, намагаючись завдати по ній удару, готується до основного удару, який, швидше за все, буде завдано напередодні або в саме свято 9 травня-прогавкала ця тварина.
показати весь коментар
30.04.2024 16:35 Відповісти
Не сиділось вдома,не ходилось на рибалку,ні ***** воно приїхало і тут здохло
показати весь коментар
30.04.2024 16:45 Відповісти
Не поспішає - котика жде...
показати весь коментар
30.04.2024 17:20 Відповісти
Як же ***** падло засрало нам Україну своїм лайном

Я думаю після того як воно здохне і ми відтиснемо московію за Кубань.

всією Європою прийдеться очищати і відновлювати Землю років 50 - 60
показати весь коментар
30.04.2024 17:25 Відповісти
Якийсь він не радісний!😁
показати весь коментар
30.04.2024 18:06 Відповісти
А как же мачіть хахлов?🤔
показати весь коментар
30.04.2024 18:50 Відповісти
Чи добивати поранених, дещо спірне питання…
показати весь коментар
30.04.2024 20:39 Відповісти
Кацапи скажуть - "Эта мантаж!"
показати весь коментар
30.04.2024 20:48 Відповісти
 
 