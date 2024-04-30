Окупант конає після вибуху боєприпаса, скинутого з українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе із 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+19 Wlad West
показати весь коментар30.04.2024 15:11
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+11 Alessandro Moretti
показати весь коментар30.04.2024 15:08
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Вєсєло і дєнєг много, говорілі оні.
Я думаю після того як воно здохне і ми відтиснемо московію за Кубань.
всією Європою прийдеться очищати і відновлювати Землю років 50 - 60