Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта прямим влучанням у голову. ВIДЕО

Дрон-камікадзе атакував російського загарбника прямим влучанням у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українського воїна видно, що БпЛА атакував ворога прямо у потилицю.

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