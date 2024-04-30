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Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта прямим влучанням у голову. ВIДЕО

Дрон-камікадзе атакував російського загарбника прямим влучанням у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українського воїна видно, що БпЛА атакував ворога прямо у потилицю.

Дивіться: Окупант конає після вибуху боєприпаса, скинутого з українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) дрони (4690)


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Топ коментарі
+13
центр приняття рішень знаходився на 1 метр нижче, але і так гарно ))
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30.04.2024 16:13
+11
Нажаль в голову, а краще по ногах чи дупі, щоб помучилось та поконало довше... Все одно неходячих рідко забирають, а якщо і врятують, був би наглядним пособієм для кацапів, тинявся по вокзалах та бився з голубами і кішками за якісь об'їдки...
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30.04.2024 16:23
+10
боліти голова вже не буде, це краще від нємєсіла.
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30.04.2024 16:10
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боліти голова вже не буде, це краще від нємєсіла.
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30.04.2024 16:10 Відповісти
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30.04.2024 16:12 Відповісти
центр приняття рішень знаходився на 1 метр нижче, але і так гарно ))
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30.04.2024 16:13 Відповісти
Кулю йому заощадили. Воно ж би себе потім саме спробувало пристрелити...
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30.04.2024 16:17 Відповісти
а вначалє була возможность поцілити в .. саме серце
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30.04.2024 16:18 Відповісти
Нажаль в голову, а краще по ногах чи дупі, щоб помучилось та поконало довше... Все одно неходячих рідко забирають, а якщо і врятують, був би наглядним пособієм для кацапів, тинявся по вокзалах та бився з голубами і кішками за якісь об'їдки...
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30.04.2024 16:23 Відповісти
Рюкхачнік бєз голови і є найкращим наглядним пособієм для кацапів.
Кожна падлюка, проходячи повз нього, буде розмішляти "А я мог бі біть на єго мєстє"
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30.04.2024 16:55 Відповісти
Та хто цього жмура побачить, навіть якщо і запакують в коробку. Тихо зариють та нажруться горілки і лєпса з гойдой заспівають та на другий день про це лайно ні хто й не згадає...
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30.04.2024 17:22 Відповісти
Та скоріш за все його наші собаки з хробаками з'їдять і ні хто нє узнаєт гдє могілка його...
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30.04.2024 17:25 Відповісти
Оператор - естет. Спочатку ж виходив прямо туди, чим потвора та думала.
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30.04.2024 16:24 Відповісти
у орка вся сіла - в іглє, а ігла - в йайтсе
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30.04.2024 16:36 Відповісти
Як не гуманно - він же беззбройний був. І от скільки коштує куля і оцей fpv-дрон? Невже дешевше? І що той один у полі воїн-кацап робив? Пішов до вітру? Нє, що його забаранили, то добре, але отак, по одному...
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30.04.2024 16:43 Відповісти
Ну да, хотя бы загонял кацапа до разрыва сердца, а сам улетел уничтожать танк.
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30.04.2024 16:53 Відповісти
скільки на дрони затонатив особисто?
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30.04.2024 23:21 Відповісти
Одна таблетка аналігіну - і буде бісувати у накабздона!
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30.04.2024 16:47 Відповісти
Совсем потерял голову....солнечный удар...
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30.04.2024 16:52 Відповісти
Притворяется скорее всего. Надо было в сраку бить, в центр принятия решений
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30.04.2024 17:11 Відповісти
усього-то мiлiонiв 100-140? залишилось прибити.
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30.04.2024 17:12 Відповісти
гільотина-аутодафе два в одному.
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30.04.2024 17:57 Відповісти
Поразкинув мізками. Але запізно!
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30.04.2024 17:58 Відповісти
Додав трохи клепок у макітру
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30.04.2024 19:12 Відповісти
Теперь на голове будет шишка.
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01.05.2024 07:29 Відповісти
 
 