Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта прямим влучанням у голову. ВIДЕО
Дрон-камікадзе атакував російського загарбника прямим влучанням у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українського воїна видно, що БпЛА атакував ворога прямо у потилицю.
Топ коментарі
+13 Vladimir Cherkasov
показати весь коментар30.04.2024 16:13
+11 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар30.04.2024 16:23
+10 Urs
показати весь коментар30.04.2024 16:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кожна падлюка, проходячи повз нього, буде розмішляти "А я мог бі біть на єго мєстє"