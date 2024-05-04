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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Одна людина загинула і двох поранено внаслідок обстрілів окупантами Донеччини. ФОТОрепортаж

Росіяни 4 травня завдали ракетного удару по Дружківці та обстріляли "Градами" Часів Яр у Донецькій області, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ракетного удару росіян по Дружківці загинув 46-річний чоловік. Крім того, зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків та лінії електропередач.

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Наслідки атак на Донеччину 4 травня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули та п’ять зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Донеччини

Під вогонь "Градів" потрапив Часів Яр, унаслідок чого дві людини поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки і складське приміщення.

Наслідки атак на Донеччину 4 травня

"Росіяни не припиняють обстрілів Донеччини - залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив голова ОВА.

Наслідки атак на Донеччину 4 травня
Наслідки атак на Донеччину 4 травня
Наслідки атак на Донеччину 4 травня

Раніше повідомлялося, що біля Степового на Донеччині ідентифікували посадку, де виявили тіла щонайменше 80 окупантів.

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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От нечисть кацарила,ну для чого бити по цих будинках? Коли ж ви вже пожнете те ж саме!!!!
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04.05.2024 21:20 Відповісти
 
 