Одна людина загинула і двох поранено внаслідок обстрілів окупантами Донеччини. ФОТОрепортаж

Росіяни 4 травня завдали ракетного удару по Дружківці та обстріляли "Градами" Часів Яр у Донецькій області, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ракетного удару росіян по Дружківці загинув 46-річний чоловік. Крім того, зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків та лінії електропередач.

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Під вогонь "Градів" потрапив Часів Яр, унаслідок чого дві людини поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки і складське приміщення.

"Росіяни не припиняють обстрілів Донеччини - залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив голова ОВА.







Раніше повідомлялося, що біля Степового на Донеччині ідентифікували посадку, де виявили тіла щонайменше 80 окупантів.