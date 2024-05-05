За добу ворог 19 разів обстріляв населені пункти Донеччини, зранку 5 травня вкотре вдарив по Покровському району. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

За добу зафіксували 1849 обстрілів Донеччини з боку російських військ. Під ударом були 9 населених пунктів: міста Дружківка, Курахове, Покровськ, Часів Яр, селище Велика Новосілка, села Дружба, Новий Комар, Новоселівка Перша, Тарасівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької області Вадим Філашкін.

Покровський район

У Новогродівській громаді у Галицинівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено ще 8; у Михайлівці пошкоджено підприємство. У Новоолександрівці Гродівської громади зруйновано адмінбудівлю, ще одну пошкоджено. У Кураховому пошкоджено 2 будинки. В Українську Селидівської громади пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Покровську від ракетних ударів загинули 2 людини, пошкоджено будинок.

"На ранок 5 травня ворог поцілив авіабомбою "КАБ-250" по Новогродівці. По Українську росіяни вдарили з артилерії – пошкодили заклад освіти, котельню, спортмайданчик. В обох випадках попередньо – без постраждалих", - повідомили у поліції Донецької області.

Близько 9 години ранку 5 травня росіяни вкотре вдарили по Покровському району. Влучання відбулось по території с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади.

"Троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога. Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1", - зазначили у прокуратурі Донеччини.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 4 будинки.

Армія РФ обстріляла Дружківку – вбила чоловіка, пошкодила 12 приватних осель, гараж, автомобіль, перебила газопровід та електрику. Тип зброї, з якої завдано удару, встановлюється, повідомили у поліції Донецької області.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено будинок. З РСЗВ "Град" загарбники накрили Часів Яр. Двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, навчальний заклад.

Волноваський район

Дві керовані авіабомби "КАБ-500" окупанти скинули на Тарасівку - знищили школу.

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