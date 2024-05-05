Россияне применили дальнобойные системы залпового огня на Сумщине
Оккупанты атаковали Сумской район с использованием дальнобойных систем залпового огня.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 4 мая, враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. Предварительно, люди не пострадали. Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины", - говорится в сообщении.
Ранее Суспільне сообщало, что в Сумах был слышен звук взрыва.
Напомним, что в течение 4 мая россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов.
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Наприклад, про "ковйор-самальот" - а тепер Б-52 і Б-2 - буденна реальність.
Якщо ви не в курсі - ракети "Сатана" вироблялись саме в Україні.
Це не казки.
Очко прикрийте тільки бронею...
Там де ми можемо бити, то і ПУ "Іскандерів" знищуємо на більших відстанях. Коли будемо мати свої ОТРК (в цьому місці дякуємо зеленому шапітолію), тоді зможемо на такі обстріли відповідати по теріторії рф.
Офшорами, його неперелякаєш…