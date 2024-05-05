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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне применили дальнобойные системы залпового огня на Сумщине

Обстріл Сумщини

Оккупанты атаковали Сумской район с использованием дальнобойных систем залпового огня.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 4 мая, враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. Предварительно, люди не пострадали. Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины", - говорится в сообщении.

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Ранее Суспільне сообщало, что в Сумах был слышен звук взрыва.

Напомним, что в течение 4 мая россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов.

Автор: 

обстрел (26928) Сумская область (3008)


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Топ комментарии
+5
вони це роблять, тому що впевнені у повній безкарності. Ми не можемо підігнати М142 до Юнаківки і відповісти двома ракетами по БМ-30, яка виїхала на позицію біля Дьяково.
Там де ми можемо бити, то і ПУ "Іскандерів" знищуємо на більших відстанях. Коли будемо мати свої ОТРК (в цьому місці дякуємо зеленому шапітолію), тоді зможемо на такі обстріли відповідати по теріторії рф.
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05.05.2024 04:18
+2
Коли Украіна застосує далекобійну зброю, Уренгойські родовища гаситимуть 100 років.
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04.05.2024 23:59
+2
Все починалося з казки.
Наприклад, про "ковйор-самальот" - а тепер Б-52 і Б-2 - буденна реальність.
Якщо ви не в курсі - ракети "Сатана" вироблялись саме в Україні.
Це не казки.
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05.05.2024 00:23
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Коли Украіна застосує далекобійну зброю, Уренгойські родовища гаситимуть 100 років.
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04.05.2024 23:59 Ответить
ви казкар , ще той!
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05.05.2024 00:02 Ответить
Все починалося з казки.
Наприклад, про "ковйор-самальот" - а тепер Б-52 і Б-2 - буденна реальність.
Якщо ви не в курсі - ракети "Сатана" вироблялись саме в Україні.
Це не казки.
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05.05.2024 00:23 Ответить
Навіщо зброю, едте та підпалюйте.
Очко прикрийте тільки бронею...
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05.05.2024 05:49 Ответить
Це типу новина? Кацапи пуляють по Сумщині усім чим мають з самого початку війни
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05.05.2024 00:11 Ответить
Саме по Сумах та з далекобійної РСЗВ (непевно "Торнадо С") саме зараз, це щось дійсно давно такого не було, хіба що як напочатку повномасштабного вторгнення.
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05.05.2024 00:53 Ответить
вони це роблять, тому що впевнені у повній безкарності. Ми не можемо підігнати М142 до Юнаківки і відповісти двома ракетами по БМ-30, яка виїхала на позицію біля Дьяково.
Там де ми можемо бити, то і ПУ "Іскандерів" знищуємо на більших відстанях. Коли будемо мати свої ОТРК (в цьому місці дякуємо зеленому шапітолію), тоді зможемо на такі обстріли відповідати по теріторії рф.
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05.05.2024 04:18 Ответить
Мені от цікаво, зелене гундосе чмо, що грає нині роль президента, хоч усвідомлює, що воно накоїло?
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05.05.2024 08:14 Ответить
ні. Для нього все це виглядає як нові сезони серіалу "Слуга народу".
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05.05.2024 08:16 Ответить
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05.05.2024 08:22 Ответить
для нього змінився тільки масштаб декорацій, і кількість глядачів збільшилась до світового рівня.
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05.05.2024 08:26 Ответить
Саме час московитів-убивць, асфальтом від Зеленського, налякати…..
Офшорами, його неперелякаєш…
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05.05.2024 00:59 Ответить
 
 