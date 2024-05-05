Россияне применили дальнобойные системы залпового огня на Сумщине

Оккупанты атаковали Сумской район с использованием дальнобойных систем залпового огня.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 4 мая, враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. Предварительно, люди не пострадали. Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины", - говорится в сообщении.

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Ранее Суспільне сообщало, что в Сумах был слышен звук взрыва.

Напомним, что в течение 4 мая россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов.