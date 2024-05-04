Росіяни застосували далекобійні системи залпового вогню на Сумщині

Окупанти атакували Сумський район із використанням далекобійних систем залпового вогню.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 4 травня, ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. Попередньо, люди не постраждали. Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Суспільне повідомляло, що в Сумах було чути звук вибуху.

Нагадаємо, що протягом 4 травня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.