Росіяни застосували далекобійні системи залпового вогню на Сумщині
Окупанти атакували Сумський район із використанням далекобійних систем залпового вогню.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 4 травня, ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. Попередньо, люди не постраждали. Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини", - йдеться в повідомленні.
Раніше Суспільне повідомляло, що в Сумах було чути звук вибуху.
Нагадаємо, що протягом 4 травня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.
Топ коментарі
+5 Urs
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Наприклад, про "ковйор-самальот" - а тепер Б-52 і Б-2 - буденна реальність.
Якщо ви не в курсі - ракети "Сатана" вироблялись саме в Україні.
Це не казки.
Очко прикрийте тільки бронею...
Там де ми можемо бити, то і ПУ "Іскандерів" знищуємо на більших відстанях. Коли будемо мати свої ОТРК (в цьому місці дякуємо зеленому шапітолію), тоді зможемо на такі обстріли відповідати по теріторії рф.
Офшорами, його неперелякаєш…