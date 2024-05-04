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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни застосували далекобійні системи залпового вогню на Сумщині

Обстріл Сумщини

Окупанти атакували Сумський район із використанням далекобійних систем залпового вогню.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 4 травня, ворог застосував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. Попередньо, люди не постраждали. Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Суспільне повідомляло, що в Сумах було чути звук вибуху. 

Нагадаємо, що протягом 4 травня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.

Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3555)


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Топ коментарі
+5
вони це роблять, тому що впевнені у повній безкарності. Ми не можемо підігнати М142 до Юнаківки і відповісти двома ракетами по БМ-30, яка виїхала на позицію біля Дьяково.
Там де ми можемо бити, то і ПУ "Іскандерів" знищуємо на більших відстанях. Коли будемо мати свої ОТРК (в цьому місці дякуємо зеленому шапітолію), тоді зможемо на такі обстріли відповідати по теріторії рф.
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05.05.2024 04:18
+2
Коли Украіна застосує далекобійну зброю, Уренгойські родовища гаситимуть 100 років.
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04.05.2024 23:59
+2
Все починалося з казки.
Наприклад, про "ковйор-самальот" - а тепер Б-52 і Б-2 - буденна реальність.
Якщо ви не в курсі - ракети "Сатана" вироблялись саме в Україні.
Це не казки.
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05.05.2024 00:23
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Коли Украіна застосує далекобійну зброю, Уренгойські родовища гаситимуть 100 років.
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04.05.2024 23:59 Відповісти
ви казкар , ще той!
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05.05.2024 00:02 Відповісти
Все починалося з казки.
Наприклад, про "ковйор-самальот" - а тепер Б-52 і Б-2 - буденна реальність.
Якщо ви не в курсі - ракети "Сатана" вироблялись саме в Україні.
Це не казки.
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05.05.2024 00:23 Відповісти
Навіщо зброю, едте та підпалюйте.
Очко прикрийте тільки бронею...
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05.05.2024 05:49 Відповісти
Це типу новина? Кацапи пуляють по Сумщині усім чим мають з самого початку війни
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05.05.2024 00:11 Відповісти
Саме по Сумах та з далекобійної РСЗВ (непевно "Торнадо С") саме зараз, це щось дійсно давно такого не було, хіба що як напочатку повномасштабного вторгнення.
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05.05.2024 00:53 Відповісти
вони це роблять, тому що впевнені у повній безкарності. Ми не можемо підігнати М142 до Юнаківки і відповісти двома ракетами по БМ-30, яка виїхала на позицію біля Дьяково.
Там де ми можемо бити, то і ПУ "Іскандерів" знищуємо на більших відстанях. Коли будемо мати свої ОТРК (в цьому місці дякуємо зеленому шапітолію), тоді зможемо на такі обстріли відповідати по теріторії рф.
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05.05.2024 04:18 Відповісти
Мені от цікаво, зелене гундосе чмо, що грає нині роль президента, хоч усвідомлює, що воно накоїло?
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05.05.2024 08:14 Відповісти
ні. Для нього все це виглядає як нові сезони серіалу "Слуга народу".
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05.05.2024 08:16 Відповісти
Схоже на те
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05.05.2024 08:22 Відповісти
для нього змінився тільки масштаб декорацій, і кількість глядачів збільшилась до світового рівня.
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05.05.2024 08:26 Відповісти
Саме час московитів-убивць, асфальтом від Зеленського, налякати…..
Офшорами, його неперелякаєш…
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05.05.2024 00:59 Відповісти
 
 