Наслідки удару по Сумщині: масштабні загоряння, двоє людей постраждало. ФОТОрепортаж

4 травня, пізно ввечері, ворожі війська завдали удар по одному із населених пунктів Шосткинського району, який розташований поруч із кордоном з країною-агресоркою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Сумської області.

Росіяни вдарили по Сумщині далекобійними системами залпового вогню.

"4 травня, пізно ввечері, ворожі війська завдали удару по одному із населених пунктів Шосткинського району, який розташований поруч із кордоном з країною-агресоркою. На місце події прибули рятувальники", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі в житловому секторі, де мешкають мирні громадяни, та на цивільному об’єкті. На гасіння залучили значні сили й засоби ДСНС. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши їхньому подальшому поширенню і ліквідували пожежі.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждали двоє людей.

Нагадаємо, протягом дня 4 травня на Сумщині пролунало 214 вибухів, під ворожим вогнем опинилися 13 громад.

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