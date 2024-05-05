Шість громад Сумщини перебували під обстрілами окупантів протягом дня
Протягом 5 травня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи).
- Краснопільська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з мінометів (4 вибухи).
Раніше повідомлялося, що 4 травня окупанти застосували далекобійні системи залпового вогню по Сумському району.
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