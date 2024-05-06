Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

Війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні

В ОВА уточнюють наслідки та закликають зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що російські війська атакують територію України "Шахедами", зокрема небезпека оглоошувалась в Сумській області.

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