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Новини
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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

Російський обстріл Сумщини

Війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні

В ОВА уточнюють наслідки та закликають зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що російські війська атакують територію України "Шахедами", зокрема небезпека оглоошувалась в Сумській області.

Читайте: Шість громад Сумщини перебували під обстрілами окупантів протягом дня

Автор: 

обстріл (28263) Сумська область (3558)


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Топ коментарі
+8
якщо нема яєць вдарити по курській https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 ТЕЦ-1 або https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 ТЕЦ СЗР , то хоча б знов підпаліть https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B038 НБ "Курськнафтопродукт".
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06.05.2024 01:20
+7
Американська влада в 2021 році не забороняла, а настійливо рекомендувала копати окопи, але щось пішло не так.
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06.05.2024 03:03
+5
а чому ми не бьемо енергетичні об'єкти а забув асфальт не літає
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06.05.2024 01:43
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якщо нема яєць вдарити по курській https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 ТЕЦ-1 або https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 ТЕЦ СЗР , то хоча б знов підпаліть https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B038 НБ "Курськнафтопродукт".
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06.05.2024 01:20 Відповісти
а чому ми не бьемо енергетичні об'єкти а забув асфальт не літає
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06.05.2024 01:43 Відповісти
Американська влада в 2021 році не забороняла, а настійливо рекомендувала копати окопи, але щось пішло не так.
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06.05.2024 03:03 Відповісти
А тепер тут риють всюди, тільки ті ямки з плівкою до обстрілів області не мають відношення як і все інше. Одне трохи напрягає так це розміщення сил ППО в населених пунктах, бо чогось не можно пробувати збивати хоч за 3 км щоб не падало на місто.
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06.05.2024 09:34 Відповісти
просто у нас зайчик безяєчек)
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06.05.2024 02:20 Відповісти
тому що Україна не США, а росія не Ірак і не Югославія.
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06.05.2024 03:15 Відповісти
А які ви писали ************* використовували в Югославії? Ті що руйнували енергетику. Бо забув і не можу знайти в Гуглі
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06.05.2024 05:37 Відповісти
це ************* BLU-114/B, яких у касетній бомбі CBU-94 трохи більше двохсот штук. ************ виглядає так:

https://youtu.be/QY904Uj859g видалення цього волокна з обладнання непростий та трудомісткий процес.
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06.05.2024 06:19 Відповісти
https://www.reddit.com/r/electricians/comments/ddqn3s/here_is_something_you_dont_see_every_day_that_is/ так виглядає обладнання після використання *************
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06.05.2024 06:39 Відповісти
А в отвєт тишина бо просрані ракети не стріляють.
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06.05.2024 08:21 Відповісти
 
 