Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини
Війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні
В ОВА уточнюють наслідки та закликають зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що російські війська атакують територію України "Шахедами", зокрема небезпека оглоошувалась в Сумській області.
Топ коментарі
+8 Urs
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https://youtu.be/QY904Uj859g видалення цього волокна з обладнання непростий та трудомісткий процес.