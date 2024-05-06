Оккупанты обстреляли 11 громад на Сумщине из артиллерии, FP-дронам и КАБами: один мужчина ранен, двое детей травмированы

В течение 6 мая военные РФ 31 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

Ворожбянская громада: осуществлен удар тремя FPV-дронами (3 взрыва) и авиаудар КАБ (2 взрыва).

Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (17 взрывов). Также был удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв) и сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв). В результате одного из артобстрелов ранен местный житель. Также травмированы двое детей (2009 г.р. и 2010 г.р.).

Эсманская громада: зафиксированы обстрелы из миномета (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская громада: россияне били из РСЗО (4 взрыва), артиллерии (18 взрывов).

Новослободская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (13 взрывов), миномета (1 взрыв) и авиаудар КАБ (3 взрыва).

Миропольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады и нанес артиллерийские обстрелы (27 взрывов).

Хотинская громада: осуществлен пуск НУРС с вертолета (6 взрывов), обстрелы из РСЗО (4 взрыва), минометов (2 взрыва).

Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (18 взрывов) и авиаудар КАБ (5 взрывов).

Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

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Как сообщалось, войска РФ 6 мая утром нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание. В результате обстрелов одновременно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области.