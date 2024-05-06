Россияне нанесли повторный удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, - ОВА
Войска РФ днем 6 мая повторно атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской громаде. Громада пока остается без электроснабжения", - отмечают в администрации.
В ОВА призвали жителей области рационально потреблять электроэнергию в пиковые часы с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.
Как сообщалось, войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание. В результате обстрелов одновременно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области.
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Її пов'язують зі знищенням ракетами ATACMS ворожого ракетного комплексу "Іскандер", яким рашисти обстрілювали Південь України.
Закінчуйте це ниття, давно вже пора діяти симетрично, бо у нас у прикордонні скоро людей не залишиться.
Вважаю, що у прикордонній полосі у Брянській, Курській і Білогродській областях щонайменше шириною 20 км не повинно залишитись ні однієї функціонуючої підстанції. Ми вже зараз повинні починати формувати санітарну зону вздовж наших прикордонних областей. Тому винести півсотні підстанцій на глибину 20 км не є великою проблемою.
І ******* про це з кожної праски різного роду речникам не треба.