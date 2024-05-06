Россияне нанесли повторный удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, - ОВА

Войска РФ днем 6 мая повторно атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской громаде. Громада пока остается без электроснабжения", - отмечают в администрации.

В ОВА призвали жителей области рационально потреблять электроэнергию в пиковые часы с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Как сообщалось, войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание. В результате обстрелов одновременно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области.

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