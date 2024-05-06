РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13547 посетителей онлайн
Новости
4 835 7

Россияне нанесли повторный удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, - ОВА

Російські обстріли енергосистеми Сумщини

Войска РФ днем 6 мая повторно атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской громаде. Громада пока остается без электроснабжения", - отмечают в администрации.

В ОВА призвали жителей области рационально потреблять электроэнергию в пиковые часы с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Как сообщалось, войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание. В результате обстрелов одновременно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области.

Читайте также: Россияне обстреляли поселок Угроеды на Сумщине: трое раненых, среди них двое детей

Автор: 

обстрел (26951) Сумская область (3013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/Crimeanwind/58741 Повідомляють , що за даними супутникових знімків NASA біля Євпаторії в Криму бушувала потужна пожежа.
Її пов'язують зі знищенням ракетами ATACMS ворожого ракетного комплексу "Іскандер", яким рашисти обстрілювали Південь України.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:54 Ответить
Чи не пора Україні знищувати помпові станції "сила Сибіру"?
показать весь комментарий
06.05.2024 21:57 Ответить
Мало ймовірно що ми туди дотягнемось. Хоча було б чудово.
показать весь комментарий
06.05.2024 22:02 Ответить
А невже на брянщині,курщині,белгородчині,орловщині і т.д.нема чого знищувати,там нема ТЕЦ?
показать весь комментарий
06.05.2024 22:31 Ответить
ба більше - там повно військових об'єктів. Координати треба?
показать весь комментарий
06.05.2024 22:34 Ответить
у нас під носом біля кордону повно військових цілей. Там взагалі кінь не валявся.
показать весь комментарий
06.05.2024 22:32 Ответить
це безпорадни ниття у ЗМІ про знищення енергетичної інфраструктури на Сумщині вже починає зайобувати. За чотири кілометри від кордону Білопільської громади знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 ПС "Тьоткіно" 110 кВ 20 МVА, а за 11 км від кордону - https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B020 ПС "Глушково" теж на 110 кВ 20 МVА. Чи FPV-дрон з ПГ-7в не може літати у повитрі над кацапщиною??? Чи це може порушити комфорт військ, які там дислокуються??
Закінчуйте це ниття, давно вже пора діяти симетрично, бо у нас у прикордонні скоро людей не залишиться.
Вважаю, що у прикордонній полосі у Брянській, Курській і Білогродській областях щонайменше шириною 20 км не повинно залишитись ні однієї функціонуючої підстанції. Ми вже зараз повинні починати формувати санітарну зону вздовж наших прикордонних областей. Тому винести півсотні підстанцій на глибину 20 км не є великою проблемою.
І ******* про це з кожної праски різного роду речникам не треба.
показать весь комментарий
06.05.2024 22:30 Ответить
 
 