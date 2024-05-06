Россияне обстреляли поселок Угроеды на Сумщине: трое раненых, среди них двое детей

Днем 6 мая армия РФ из артиллерии обстреляла поселок Угроеды Сумской области. Сообщается о трех раненых, среди них двое детей. Всех госпитализировали в больницу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне .

"Сегодня днем был артобстрел. В результате ранен один мужчина 1944 года рождения. Также минно-взрывные травмы получили двое мальчиков 2009 и 2010 года рождения. Все раненые доставлены в медицинские учреждения", - сообщила секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.

Также повреждены дома. По меньшей мере - три, в них выбиты окна.

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Обстрел энергетической инфраструктуры Сумщины

В ночь на 6 мая войска РФ обстреляли энергетическую инфраструктуру Сумской области. Без напряжения остается 91 населенный пункт. Также, в результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.