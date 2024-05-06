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Оккупанты наносят удары по Харькову

росія обстрілює харків

Под вечер 6 мая в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - отмечает он.

Больше информации пока не известно.

Также читайте: Россияне ракетой разрушили крупный мясокомбинат в Харькове. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26951) Харьков (7452)


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Ще рік-два щоденних обстрілів і від критичної інфраструктури в Україні залишиться тільки згадка...
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06.05.2024 17:14 Ответить
Згадка про шашлики та не пробивних жирних дурнів 2019
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06.05.2024 17:22 Ответить
И что, Оксана? Ты убежишь? Мы-то будем на месте ))
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06.05.2024 19:49 Ответить
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06.05.2024 20:46 Ответить
Мне кажется, что после каждого такого преступления надо собирать ООН, которое само по себе не может повлиять на россию, но это серьозная информационная акция, которая демонстрирует всему миру звериную сущность россии.
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06.05.2024 23:03 Ответить
Я теж так вважаю. Нехай задовбуться збиратися щодня, може хоч щось почнуть робити
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07.05.2024 00:12 Ответить
 
 