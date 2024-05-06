Оккупанты наносят удары по Харькову

Под вечер 6 мая в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - отмечает он.

Больше информации пока не известно.

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