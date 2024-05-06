Оккупанты наносят удары по Харькову
Под вечер 6 мая в Харькове прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - отмечает он.
Больше информации пока не известно.
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Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий06.05.2024 17:14 Ответить Мне нравится 1
Kan Kan #518965
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Оксана Фесенко #582011
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