Окупанти завдають ударів по Харкову
Під вечір 6 травня у Харкові пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях", - зазначає він.
Більше інформації наразі невідомо.
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Оксана Фесенко #582011
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Kan Kan #518965
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Alex Himlith
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Oracle Tudor
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natali goncharova #436730
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Оксана Фесенко #582011
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