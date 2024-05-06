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Окупанти завдають ударів по Харкову

росія обстрілює харків

Під вечір 6 травня у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях", - зазначає він.

Більше інформації наразі невідомо. 

Також читайте: Росіяни ракетою зруйнували великий м’ясокомбінат у Харкові. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28263) Харків (5565)


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Ще рік-два щоденних обстрілів і від критичної інфраструктури в Україні залишиться тільки згадка...
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06.05.2024 17:14 Відповісти
Згадка про шашлики та не пробивних жирних дурнів 2019
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06.05.2024 17:22 Відповісти
И что, Оксана? Ты убежишь? Мы-то будем на месте ))
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06.05.2024 19:49 Відповісти
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06.05.2024 20:46 Відповісти
Мне кажется, что после каждого такого преступления надо собирать ООН, которое само по себе не может повлиять на россию, но это серьозная информационная акция, которая демонстрирует всему миру звериную сущность россии.
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06.05.2024 23:03 Відповісти
Я теж так вважаю. Нехай задовбуться збиратися щодня, може хоч щось почнуть робити
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07.05.2024 00:12 Відповісти
 
 