Окупанти завдають ударів по Харкову

Під вечір 6 травня у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях", - зазначає він.

Більше інформації наразі невідомо.

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